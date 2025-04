Trump presiona para ser el candidato en las presidenciales de 2024

m. pérez Domingo, 13 de noviembre 2022, 20:27 Comenta Compartir

Trump presiona al Partido Republicano para tomar el control ante una previsible competición por la candidatura a las elecciones presidenciales de 2024. El exmandatario ha hecho oídos sordos a quienes le aconsejan retrasar su postulación tras los resultados de los comicios intermedios y, según ha confirmado este domingo un asesor suyo, realizará su anuncio el próximo martes a las nueve de la noche. Algunos analistas consideran que es la fórmula del magnate para tratar de forzar a sus correligionarios a posicionarse cuanto antes, ya que a estas alturas no sólo ha sonado el gobernador Ron DeSantis como posible competidor en la candidatura gracias a su éxito en Florida sino también las voces de líderes que exigen otros nombres en favor de una renovación del partido.

Trump celebró el sábado la boda de su hija Tiffany con el multimillonario Michael Boulos en su mansión de Mar-a-Lago. Hubo espectaculares pórticos de flores, una orquesta de diez músicos y un espectáculo de danza. Pero ni la felicidad de una hija desvía la atención del magnate de un futuro plagado de nubes negras. Quiere aprovechar la estupefacción entre los conservadores por la decepcionante marcha de los últimos comicios para pescar lo máximo posible en ese magma complejo. No es un político derrotado, aunque crece el coro de dirigentes que apuesta por abrir un nuevo ciclo dentro de la formación y con urgencia. Aún cuenta con una base importantes del trumpismo ante los que agitar la bandera del fraude y presumir de los candidatos por él patrocinados que han obtenido cargos en las elecciones, aunque sus apuestas hayan fallado en Estados clave.

El problema, dicen en su entorno, es que el debate sobre su figura ya no sólo está en manos de políticos sino de los donantes. Y muchos se están hartando de los personalismos de Trump y de que su dinero no se vea recompensado con la contrapartida del poder. Para mayor gravedad, el expresidente se ha hecho famoso por cerrar el puño. Elige aspirantes de su cuerda, pero considera que apoyarles con su imagen es ya suficiente compensación y de que el partido debe encargarse de financiar sus campañas. Hasta la organización que gestiona las donaciones electorales en su nombre es cicatera:, Save America Inc., ha recaudado en las intermedias unos 160 millones de dólares, de los que el exmandatario se ha reservado 94 para su propia carrera a a la Casa Blanca.

La billetera la aflojan magnates como Ken Griffin, tercer donante de los republicanos, quien ha pedido que Trump sea apartado y sustituido por otro dirigente con mayor vocación democrática. El multimillonario Peter Thiel, también ha invertido unos 13,5 millones en la campaña de Blake Masters, convencido de que el aspirante republicano en Arizona era el caballo ganador bajo el patrocinio de Trump. Este fin de semana ha perdido el trascendental escaño al Senado en este territorio frente al demócrata Mark Kelly. Y los tesoresos temen que esa legión de pequenos contribuyentes que alimentan sus arcas con pequeñas donaciones de cincuenta o cien dólares huyan masivamente, cansados de tirar el dinero en una quiniela que se ha vuelto demasiado primitiva.

Trump quiere ser el primero en postularse a la Casa Blanca. Pero esta vez es muy probable que no viaje solo. El exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie, que ya se presentó en 2016 sin éxito, anunciaba hace un mes en televisión que no descartaba volver a intentarlo. Para él, el fundador del trumpismo ya no es el ídolo intocable de entonces. «Todo lo que escuche en 2016 fue que ibamos a ganar tanto que nos cansaríamos y le pediríamos (a Trump) que no gane más. Y perdimos la presidencia en 2020 y dos escanos en el Senado por Georgia. Es mucho perder», ha dicho.

DeSantis, bueno y barato

Otro veterano que sopesa apuntarse a la carrera es Mike Pence. El exvicepresidente publicará esta semana entrate un libro de significativo título, 'Que Dios me ayude', donde relata sus complicadas relaciones con Trump en la Casa Blanca y cómo éste le dejó a los pies de los caballos durante el asalto al Capitolio. El libro promete ser de alto voltaje, sobre todo ahora que el expresidente se niega a declarar ante la comisión que investiga aquella subversión, y muchos no descartan que se convierta en un torpedo dirigido a su línea de credibilidad (allí donde esté) . Pence ha mejorado mucho su imagen entre el conservadurismo moderado y las revelaciones que hagan pueden cimentar en el electorado la impresión de que fue el freno a un golpe de Estado.

Sin embargo, las principales miradas están puestas en el gobernador de Florida. Ron DeSantis es el candidato republicano que ha salido mejor posicionado de las elecciones del pasado día 8. Nunca un gobernador ha logrado resultados mejores en este Estado desde 1982. Entonces fue un demócrata, Bob Graham, el triunfador.

De Santis ha mejorado los resultados en cada uno de los 67 condados y en 13 de ellos ha terminado con la anterior hegemonía demócrata. Un repaso a su triunfo denota que ganó por goleada en los tres distritos con mayor población latina (Miami, Osceola y Hendry) y revela una mentira: Trump dijo en la noche electoral que sus resultado en Florida en las pasadas presidenciales fueron más abultados que los suyos en estas intermedias. Falso: la nueva promesa republicana le ha superado en todos los condados. Algunos dentro del partido consideran, sin embargo, que su perfil no es tan distante del de Trump, que en su día ejerció el padrinazgo de su carrera. Pero tiene la ventaja de que le ven como un candidato presidencial más económico: los estrategas consideran que su enorme popularidad permitiría no invertir demasiados fondos en una campaña electoral en su Estado. El capital es el capital.