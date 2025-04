Trump se lanza de nuevo a por la Casa Blanca sin el apoyo de sus hijos

mercedes gallego Nueva York Miércoles, 16 de noviembre 2022, 07:45 | Actualizado 14:15h. Comenta Compartir

Nueva campaña, viejas mentiras. A los 76 años, Donald Trump se lanzó anoche oficialmente a la carrera presidencial, aunque de facto empezara a hacer campaña al día siguiente de dejar la Casa Blanca en 2020. El magnate que ganó la presidencia a Hillary Clinton sin lograr más votos que ella, sobrevivió a dos juicios de 'impeachment' y quizá fomentó una insurrección contra el Capitolio para anular la victoria de su rival, nunca ha superado el trauma de perder el poder.

Han pasado siete años desde que en junio de 2015 descendió del brazo de su esposa Melania por las escaleras mecánicas de la torre Trump de la Quinta Avenida, azuzando el odio contra la inmigración como arma de campaña. El anuncio de anoche (tres de la madrugada en España) en su residencia de Palm Beach (Florida) fue mucho más conciliador. Si entonces buscaba los titulares de la indignación, que le proporcionó unos dos mil dólares de publicidad gratuita, ahora sabe que necesita formar una coalición de votantes para que no se repita la derrota de 2020.

Todos caben bajo su paraguas, según dijo en su nuevo anuncio. «Nuestro país está en una situación horrible, estamos en grandes problemas así que esto no es una tarea para un político o un candidato convencional, sino para un gran movimiento que encarne el coraje, la confianza y el espíritu del pueblo americano», entonó. Blancos, hispanos, asiáticos y afroamericanos. Todo el que esté «enfadado con lo que pasa en el país» tiene sitio en la coalición, que promete restablecer «el respeto y la dignidad» a la Policía. De ello se deduce que explotará el tema de la inseguridad ciudadana y fronteriza, como han hecho los candidatos a los que ha defendido en las elecciones de mitad de mandato.

Ampliar Trump se dirigió a sus simpatizantes desde su mansión de Florida, en un escenario cuidadosamente preparado afp

Según él, la prensa ha engañado en los resultados, aunque advirtió de que ayer no era el momento de meterse con ella. «En un lugar tan elegante, voy a ser muy elegante y no vais a escuchar que use el término de medios del 'fake news'», dijo conciliador en un escenario habiltado en el salón de baile de su mansión. Prueba de que los resultados de las elecciones, en los que ha apadrinado a cientos de negacionistas de su derrota para que ocupasen puestos claves, no han arrojado el 98.6% de éxito que se atribuye, es que los legisladores de su partido encontraron excusas para no acompañarle en el lanzamiento de su campaña.

De hecho, ni sus hijos estuvieron presentes. Ivanka Trump anunció en un comunicado que «ama a su padre» pero ha elegido en esta ocasión no involucrarse en política para cuidar de su familia. Donald Trump Junior alegó haber perdido un avión, y su hija Tiffany, que no participó en su anterior presidencia, está de luna de miel. Solo Eric, al que los humoristas siempre pintan de tontorrón, estaba sentado en primera fila junto a la fiel Melania y Barron, el hijo de esta con el magnate, que a sus 16 años mide ya más de dos metros y destacaba entre el público.

Clavado en el pasado

Trump es tan tóxico que ni siquiera la cadena Fox retransmitió por completo su discurso en directo, de más de una hora. Con todo el ex candidato presidencial Mike Huckabee, comentarista y seguidor del líder republicano, consideró su discurso «brillante» y aseguró que si sigue así será «imbatible», dentro y fuera del partido. Su exjefe de gabinete, Mick Mulvaney, observó que si las primarias republicanas son muy concurridas, el 35% de leales que tiene el expresidente le garantizan la nominación al dividirse el voto restante entre los candidatos, pese a que en las encuestas el gobernador de Florida Ron DeSantis le saca veitne puntos en un duelo hipotético. Mulvaney no es uno de sus leales, sino de los que piden dejar paso a «un relevo generacional».

Por el contrario, Trump sigue clavado en el pasado y dedicó buena parte de su discurso a burlarse del presidente Biden, al que no le perdona la derrota, y al que culpa de haber «arruinado» al país. Él promete recuperar la gloria, el respeto y hasta la paz mundial para hacer de Estados Unidos «una nación grande y gloriosa» de nuevo. «Ahora tenemos a un presidente que se queda dormido en las conferencias globales, que confunde el nombre del país al que va con el de otro que está en un continente diferente y que nos está llevando al borde de una guerra nuclear, que era un concepto inimaginable hace solo dos años».

Con él, sin embargo, que acabó con el califato del Estado Islámico «en menos de tres semanas» nunca se hubiera producido la invasión de Ucrania, aseguró. «El mundo estaba en paz y Estados Unidos era un país próspero en camino de un futuro increíble». Los departamentos de «fact-checking» de los medios de comunicación se pusieron inmediatamente a trabajar en desmentir sus rotundas afirmaciones, que nada tienen que ver con la realidad, pero Trump sabe muy bien que esas correcciones no calarán en la mayor parte de la audiencia. 'Trump 3.0' está más curtido y es más astuto, ya sea por viejo o por diablo.

Su rival potencial, DeSantis, no podrá anunciar su candidatura al menos hasta que en enero jure el cargo de gobernador de Florida que acaba de ganar la semana pasada, pero el magnate tenía prisa en presentarse. Envuelto en el aura de candidato presidencial espera tener cierta inmunidad frente a las imputaciones judiciales que se anticipan en los próximos dos meses por haber interferido en las elecciones, entre otras causas. «Soy una víctima», adelantó. Como prueba del precio que hay que pagar para defender la libertad, mostró a su hijo Eric, que ha tenido «más citaciones judiciales que ningún hombre en la historia del país», aseguró con sus exageraciones habituales. «Todos lo habéis oído, el gran gángster Al Capone tuvo muchas menos. Billy El Niño, Jesse James…».

Trump está de vuelta. «¿Estáis listos?», apremió. «Yo también».

