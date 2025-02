Las tropas rusas hacen prisionero al primer español en Ucrania

A. Talavera Alzira (Valencia) Martes, 22 de marzo 2022, 11:10 | Actualizado 18:07h. Comenta Compartir

Mariano García Calatayud, un jubilado de Carlet (Valencia), se ha convertido en el primer español detenido por las tropas rusas en Ucrania, según han confirmado desde la Delegación del Gobierno. Mario, como es conocido entre los ucranianos, lleva ocho años en la ciudad de Jerson colaborando como activista y muy involucrado en el movimiento de defensa del país.

El día 19 de marzo, según explica una amiga de Mariano, fue visto por última vez cuando las tropas rusas le obligaban a entrar en un vehículo mientras estaba en la calle. Desde entonces está en paradero desconocido y no responde a las llamadas.

Esta mujer ha contactado con los amigos de Mariano en España para informar de la situación y que le presten ayuda. Desde el Ayuntamiento de Benimodo, localidad donde residía antes de partir a Ucrania, se han puesto en contacto con la Delegación del Gobierno para que se realicen los trámites oportunos para encontrar a este español de 74 años.

«Los rusos tienen una lista de los extranjeros que son proucranianos y Mario no es el primero al que secuestran», denuncia Olena desde Ucrania. Algunos amigos han hablado con personas cercanas a la alcaldía de Jerson para descubrir el paradero de Mario pero no les han dado ninguna información. «Son gente muy peligrosa. No puedo ni respirar, no paro de llamar al teléfono de Mario pero ahora ya está apagado», comenta Olena.

Una preocupación que también se vive en Benimodo, localidad de la Ribera Alta de Valencia donde residía Mariano hasta hace ocho años cuando partió a Ucrania para iniciar su labor humanitaria. Allí sus familiares y amigos están a la espera de noticias para saber cómo se encuentra Mariano.

«Recibimos la información de su desaparición en la noche del lunes y contactamos con la familia y con la Delegación del Gobierno. Por ahora no sabemos nada más», explica el alcalde de Benimodo, Paco Teruel.