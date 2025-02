Kiev teme que la ofensiva busque dividir el país como en Corea

diana martínez Domingo, 27 de marzo 2022, 22:10 | Actualizado 23:12h. Comenta Compartir

Dos días después de que el Kremlin anunciara que a partir de ahora centraría su ofensiva en la región del Donbás, sus fuerzas militares comenzaron ayer el asedio de Chernígov, a unos 150 kilómetros al norte de la capital. La ciudad, que según fuentes oficiales ucranianas suma 200 muertos y 44 heridos debido a los bombardeos, ya no tiene agua corriente ni gas, el suministro eléctrico no es estable y es imposible acceder para llevar ayuda humanitaria a la zona o evacuar a los civiles. En ese sentido, el Gobierno alertó de que muchos de los heridos no sobrevivirán si no son evacuados.

Los ataques, sin embargo, continúan en otros puntos del país. El gobernador regional de Rivne, Vitali Koval, informó ayer Moscú lanzó misiles de largo alcance contra un depósito de combustible de la ciudad de Dubno, al oste del país. «Como resultado del bombardeo, el depósito ha quedado completamente destruido», afirmó Koval, que detalló que no hay víctimas y que la situación general en la región es «tranquila».

Este tipo de ofensiva hizo pensar al Gobierno ucraniano que el Ejército ruso trabaja en una nueva estrategia que pasa por la destrucción de los almacenes de alimentos y petróleo. «En los últimos días, han destruido depósitos de petróleo en Kalinovka y de alimentos en Severodonetsk», explicó el asesor del Ministerio del Interior, Vadim Denisenko, quien afirmó que estas actuaciones demuestran que Kiev «necesita entender la estrategia rusa» y esa será su «tarea las próximas semanas». Por el momento, el plan es la redistribución, «tanto como sea posible», de los alimentos de los almacenes, así como del combustible, a unos «depósitos móviles» más difíciles de atacar.

Desde Járkov y Mariúpol

Moscú, por su parte, concentra sus fuerzas en el este de Ucrania, aseguró este domingo el Ministerio de Defensa de Reino Unido en su última evaluación de la guerra. En la misma se describe que «las tropas rusas parecen estar concentrando sus esfuerzos para intentar rodear a las fuerzas ucranianas directamente frente a las regiones separatistas en el este del país, avanzando desde la dirección de Járkov en el norte y Mariúpol en el sur». Mientras, «el campo de batalla en el norte de Ucrania permanece en gran medida estático», continúa el comunicado.

Esta información coincide con la presentada previamente por EE UU y Rusia, que apuntaban a una nueva fase operativa de la operación. Kiev señaló que este cambio es el resultado del fracaso del presidente Vladímir Putin de «capturar» la capital y «eliminar el Gobierno de Ucrania», afirmó el jefe de la Inteligencia de Defensa, Kyrylo Budanov.

El responsable indicó asimismo que «hay razones para creer que puede intentar imponer una línea de separación entre las regiones ocupadas y no ocupadas de nuestro país. De hecho, será un intento de establecer las Coreas del Sur y del Norte en Ucrania».