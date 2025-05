El Tribunal de La Haya ordena detener a Putin por la deportación forzosa de niños ucranianos

Justo el día en que se anunció la esperada visita a Moscú del presidente chino, Xi Jinping, que llegará a la capital rusa el próximo ... lunes para tres días, la Sala Segunda del Tribunal Penal Internacional (TPI), con sede en La Haya, emitió este viernes una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, por la deportación «forzosa e ilegal» de niños ucranianos a Rusia o a las regiones de Ucrania ocupadas, lo que el TPI considera un «crimen de guerra».

De igual manera, y por el mismo motivo, se ha ordenado la detención de María Lvova-Belova, a la que Putin tiene como defensora de los Derechos de la Infancia. Los crímenes, según el servicio de prensa del TPI, «habrían sido cometidos en territorio ucraniano al menos desde el 24 de febrero de 2022», cuando Rusia inició la invasión. «Hay motivos razonables para pensar que Putin es personalmente responsable», se señala en el comunicado.

«Esto significa que fuera de Rusia, debe ser arrestado y llevado a los magistrados» Karim Khan Fiscal del Tribunal Penal Internacional

Tras una reciente visita a Ucrania, el fiscal del TPI, Karim Khan, ya avisó de que los secuestros de niños están siendo investigados de forma «prioritaria» en el marco de otros posibles crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos por las tropas rusas. La orden distribuida este viernes tiene validez indefinida y puede aplicarse a cualquier persona, incluidos jefes de Estado. Sin embargo, el Tribunal Penal Internacional no dicta sentencias en rebeldía, lo que significa que para ser juzgado el acusado debe estar físicamente encarcelado en La Haya.

La acción judicial del TPI se basa en el Estatuto de Roma, un documento que ha sido ratificado por 123 países. Ni Rusia ni Ucrania son miembros, pero Kiev aceptó la jurisdicción del tribunal sobre su territorio y trabaja con la acusación pública. «Sobre la deportación forzosa de niños, Ucrania entregó al TPI más de cuarenta volúmenes de material», aseguró este viernes el fiscal general de Ucrania, Andrii Kostin. «Esto significa que fuera de Rusia, Putin debe ser arrestado y llevado a los tribunales. Los líderes mundiales se lo pensarán tres veces antes de estrecharle la mano o sentarse a la mesa de negociaciones con él», afirmó Kostin en relación con la próxima llegada a Moscú del máximo dirigente chino.

Sin embargo, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, puntualizó que «las decisiones del Tribunal Penal Internacional no tienen ningún significado para nuestro país, incluso desde el punto de vista legal. Rusia no es parte del Estatuto de Roma y carece de ninguna obligación. No coopera con este organismo y las posibles órdenes de arresto serán legalmente nulas y sin efecto para nosotros». El expresidente Dmitri Medvédev comparó la orden del TPI con papel higiénico. «No hace falta explicar cómo será utilizada», dijo en Twitter.

Pero Putin no va a poder viajar a países que han ratificado el Estatuto de Roma ni a los que reconocen la jurisdicción del TPI. Es decir, a todos los países de la UE, toda América del Sur (incluidos aliados de Rusia como Venezuela) o Tayikistán, en donde el presidente ruso estuvo por última vez en junio de 2022. También tendrá cerrados países como Afganistán, Sudáfrica, República Centroafricana y Nigeria.

«Sólo es el comienzo»

El jueves investigadores de Naciones Unidas afirmaron que el traslado de niños ucranianos a Rusia o a zonas de Ucrania bajo el control de Moscú constituye un «crimen de guerra». El jefe de la Administración Presidencial ucraniana, Andrii Yermak, celebró la decisión del TPI y expresó en Twitter que «esto es sólo el comienzo». El ministro de Exteriores, Dimitro Kuleba, por su parte, escribió en las redes sociales que «las ruedas de la Justicia están girando».

No obstante, y de acuerdo con la nota que el Kremlin difundió este viernes en su página web, «del 20 al 22 de marzo de 2023, por invitación de Putin, el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, realizará una visita de Estado a Rusia». «Durante las conversaciones, se discutirán temas de actualidad sobre el desarrollo futuro de la asociación integral y la interacción estratégica», se subrayaba en el comunicado.

«No hace falta explicar cómo será utilizado el papel de la orden de tribunal internacional» Dmitri Medvédev Expresidente de Rusia

De la misma forma se indicaba que «también está previsto un intercambio de puntos de vista en el contexto de la profundización de la cooperación en el ámbito internacional. Se firmarán varios documentos bilaterales importantes». Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Wang Wenbin, confirmó las informaciones de la Presidencia rusa, asegurando además que el viaje a Rusia de Xi «será una visita de paz, China se propone jugar un papel constructivo en la resolución de la crisis en Ucrania».

A comienzos de la presente semana, el rotativo norteamericano 'The Wall Street Journal' ya avanzó que el presidente chino se trasladaría la semana que viene a Rusia para entrevistarse con Putin y hablar sobre las posibles vías que permitan detener el derramamiento de sangre en Ucrania. De igual forma, se aseguraba que, una vez finalicen las conversaciones en Moscú, Xi mantendrá una videoconferencia con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, para informarle de lo acordado. Sería el primer contacto de ambos desde el comienzo de la guerra.

«Las ruedas de la Justicia han comenzado a girar y ya nadie podrá detenerlas» Dimitro Kuleba Ministro de Exteriores de Ucrania

El jueves, el recién nombrado ministro de Exteriores chino, Qin Gang, le comunicó a su homólogo ucraniano durante una conversación telefónica que «China teme que la crisis se agrave y se vuelva incontrolable, y espera que todas las partes mantengan la calma», según el comunicado distribuido por su ministerio.