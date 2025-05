El Tribunal Penal Internacional confía en sentar a Putin en el banquillo

El fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, ha manifestado su convencimiento de que podrá sentar al presidente ruso, Vladimir Putin, en el ... banquillo, tras la orden de arresto emitida este viernes desde La Haya por la deportación «forzosa e ilegal» a Rusia de niños ucranianos. Después de que el TPI calificara los hechos de «crímenes de guerra», Kahn ha recordado otros juicios históricos por esta causa a los nazis, al expresidente yugoslavo Slobodan Milosevic, o al exlíder liberiano Charles Taylor, entre otros. «Todos ellos eran individuos fuertes y poderosos y, sin embargo, se encontraron en los tribunales», ha advertido.

Aunque la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, ya había señalado que las decisiones del TPI «no tienen ningún significado» en su país, al no ser parte del Estatuto de Roma y no cooperar con el organismo, la medida sí limitará las posibilidades de viajar de Putin a los países que lo han ratificado. El listado incluye a toda la UE, América del Sur, Tayikistán, Afganistán, Sudáfrica, la República Centroafricana o Nigeria. También lanza «una señal muy importante para el mundo», como ha señalado el presidente del TPI, Piotr Hofmanski, quien ha reconocido que estas órdenes de arresto no son «varitas mágicas», pero tienen un «efecto disuasorio».

La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, ha defendido que de esta manera Putin se convierte «oficialmente en un hombre buscado por la ley». Si él o María Lvova-Belova –nombrada defensora de los derechos de la infancia por el presidente ruso y a quien también se ha ordenado detener– abandonan su país, «los estados deben negarles asilo, arrestarles inmediatamente y entregarles al TPI».

El presidente de Estados Unidos, donde tampoco se coopera con el organismo, ha defendido que la orden de arresto está «justificada». «Nosotros tampoco la reconocemos internacionalmente», ha admitido, pero ha subrayado que «envía una señal muy fuerte».

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha calificado la decisión de «histórica» y ha planteado que abrirá el camino a una rendición de cuentas por los actos cometidos por las tropas rusas desde que arrancó la invasión en febrero del año pasado.

En este tiempo, más de 16.000 niños ucranianos habrían sido deportados a Rusia. Según Kiev, muchos menores fueron trasladados a instituciones y a casas de acogida. El fiscal Kahn ya reveló este mes que los presuntos secuestros de niños eran objeto de «una investigación prioritaria». Desde hace un año perseguía los posibles crímenes de guerra o contra la humanidad cometidos en Ucrania. «Los niños no pueden ser tratados como botín de guerra», ha planteado.

Visita a Crimea

Entre tanto, Putin ha viajado este sábado a Crimea en el noveno aniversario de la anexión de esta península a Moscú (2014). En Sebastopol, puerto de base de la flota rusa en el mar Negro, ha acudido a la inauguración de una escuela de artes para niños junto al gobernador local, Mijaíl Razvojayev, que ha destacado su llegada al volante de un coche. La visita no ha venido acompañada de una pausa en las operaciones militares del este de Ucrania, en el que es el primer viaje del mandatario ruso a Crimea desde el inicio de la ofensiva militar. Al ubicarse a 240 kilómetros de Jerson, ciudad reconquistada por el ejército de Kiev en noviembre, supone también la ocasión en la que Putin está más cerca de la línea de frente.

Además, este sábado se ha decretado una ley que amplía la criminalización por la difusión de calumnias contra las fuerzas rusas en Ucrania. Entre otras medidas incrementa la pena máxima de cinco a siete años de cárcel, y plantea una de 15 años por difundir noticias falsas sobre los voluntarios.

En medio de este contexto está prevista la visita este lunes del presidente chino, Xi Jinping, que pretende posicionarse como un mediador de conflictos, tras propiciar un acercamiento entre Arabia Saudí e Irán. China se abstuvo de criticar la intervención militar rusa en Ucrania y el pasado mes publicó un documento pidiendo dialogar y respetar la soberanía territorial de cada país. Además presentó una iniciativa de Seguridad Global (GSI) dirigida a «promover la paz y el desarrollo sostenibles».