Alona Kryvuliak - Asoc. de atención a víctimas La Strada: «Eran tres, estaban borrachos y la violaron junto con su hija»

Naciones Unidas ha denunciado en el Consejo de Seguridad un alarmante número de casos de violencia sexual en el conflicto de Ucrania, hasta el punto ... de que cada vez son más las voces que consideran esta práctica como un arma de guerra para quebrar la moral de los defensores. Un contexto dramático al que contribuye que dos tercios de la población infantil haya dejado atrás sus hogares, sus escuelas y, a menudo, a sus familias, situándoles en riesgo de sufrir abusos, explotación y tráfico de personas.

El peligro crece conforme la situación se vuelve más desesperada y tiene a mujeres y adolescentes no acompañadas como sus principales víctimas. Entre las asociaciones que intentan poner freno a esta situación está La Strada, que opera en Ucrania desde 1997 y que ha documentado ya 16 violaciones perpetradas por soldados rusos, aunque la cifra real es muy superior a tenor del Gobierno y de las declaraciones de los vecinos de las ciudades por las que han pasado las tropas invasoras. Alona Kryvuliac es la responsable de la línea que atiende las llamadas de socorro.

- Le toca a usted bregar con lo peor de la condición humana. ¿Cuantos casos tienen documentados hasta ahora?

- Dieciséis de violación a cargo de ocupantes rusos, incluido un joven o una mujer de 58 años. También tenemos pequeños de 3 y 4 años que no sufrieron una agresión sexual propiamente dicha, pero que fueron testigos de lo que les hacían a sus madres, lo que de acuerdo con las leyes ucranianas e internacionales también les convierte en víctimas. La mayoría de los casos que llevamos nosotros han sido detectados en ciudades como Bucha, Hostomel, Irpín, Borodyanka y Makariv, epicentro de los combates en las primeras semanas. Tres han recurrido a la Policía o a la Fiscalía y las estamos asesorando para llevar a los culpables ante la Justicia.

- Bastantes víctimas no parecen dispuestas a denunciar.

- Las víctimas tienen siempre miedo y vergüenza a hablar de lo que han experimentado. Pero cuando la violación ocurre en el marco de una guerra es un episodio especialmente traumático, por eso la mayoría callan. Hablamos de gente que no se siente a salvo y que tardará mucho tiempo en superarlo, si es que alguna vez lo consigue. Antes, las mujeres simplemente abandonaban la región y podían actuar contra sus atacantes desde la distancia. Ahora muchas aún tienen la sensación de que ese drama puede repetirse.

AL DETALLE: La Strada trabaja desde 1997 con víctimas de tráfico sexual, violencia de género y protección de los derechos de la infancia. La guerra les ha llevado a atender a desplazados dentro y fuera de Ucrania.

- Una cámara de los horrores.

- Tenemos casos de mujeres y niños que han presenciado obligados cómo disparaban al padre, de mujeres violadas delante de sus propios hijos, también de violaciones en grupo que además se repetían un día tras otro... Abusos físicos y psicológicos, vejaciones y torturas que dejan huella más allá de lo físico.

- Y sirven de arma de guerra...

- Rusia está usando las violaciones y los ataques a la población civil como un arma de guerra, otro instrumento más del genocidio que se ha propuesto llevar a cabo. Y lo cierto es que tampoco nos pilla de sorpresa, ya pasamos por lo mismo en el Donbás en 2014.

- Siria, Chechenia, antes en Bosnia... ¿Cabe hablar de un patrón?

-Nunca he trabajado con víctimas sexuales en conflictos armados de otros países, pero ya sabemos que durante la Segunda Guerra Mundial soldados de la URSS violaron a muchas alemanas como revancha. Una situación que se ha repetido en Chechenia, en Transnistria (Moldavia) o en Abjasia (Georgia) por mucho que Rusia la niegue.

Sentimiento de culpa

- ¿Cómo se gestiona por teléfono una situación como esta?

- Con mucha empatía. El primer caso que tiene registrado La Strada en Ucrania fue el 4 de marzo. La llamada la hizo una mujer desde Jersón, ciudad del este que continúa bajo ocupación rusa. Pues bien, tardó 40 minutos en confesar que tanto ella como su hija menor de edad habían sido violadas por los invasores rusos. Dar el paso le había costado un esfuerzo terrible, pero no podíamos apremiarla con la exposición de los hechos, aún así necesitaba tiempo.

- Tiempo para abrirse.

- Mientras su marido está con el Ejército ucraniano, no sabía muy bien dónde, ella vivía con su hija en la zona ocupada. Los rusos se pasaban por su casa de manera intermitente para hacer registros por si escondía a alguien, chequear sus contactos telefónicos, coger comida del frigorífico... El día que las violaron llegaron muy tarde y golpearon la puerta. Ella pasó mucho tiempo decidiendo si abría o no, cuando finalmente lo hizo descubrió que los asaltantes eran tres y estaban borrachos. Cuando le ordenaron desvestirse, ella empezó a llorar, suplicándoles que no la tocasen. Su hija acudió entonces en su ayuda, pero fue peor, porque ellos se vinieron arriba y la tomaron también con ella. Las agredieron en la misma habitación, una a la vista de la otra. La madre nos llamó pidiendo ayuda para su hija: la situación la tenía desbordada y no sabía cómo manejarla.

- Y luego está el sentimiento de culpabilidad.

- Quien ha sufrido la agresión es la primera en sentirse culpable. Debería haberme ido cuando estaba a tiempo, repiten. O haber gritado más alto, pedido ayuda o cogido un cuchillo y matado a mi violador. No importa que no sean rival para un tipo armado y de comportamiento impredecible, que hubieran salido mal paradas hicieran lo que hiciesen.

- Hay varios tipos de víctimas.

- Así es, afecta también al circulo más próximo de la víctima, a quien ha sido testigo y no ha podido impedirlo o se siente incapaz de hacerle olvidar la agresión. La violencia sexual constituye un evento muy traumático, no es algo que se olvide de un día para otro. Necesitas un gran abanico de recursos a tu disposición para salir de eso, sola es muy difícil. Eso incluye psicólogos, psicoterapeutas, ayuda farmacológica, servicios sociales, un refugio donde se sienta a salvo y, por supuesto, apoyo de la familia. Y también asistencia legal si la persona decide recurrir a la Policía o a cualquier otra instancia de la Administración pública para castigar a los culpables.

Indefensión «Las víctimas de zonas ocupadas no tienen adónde ir ni autoridad que las escuche. Temen que su agresor vuelva»

- ¿Y qué hay de la violencia doméstica en un clima de guerra?

- En general, en Ucrania tenemos buenas leyes para prevenir y perseguir la violencia de género y doméstica. Pero ahora la Justicia está desbordada y las instituciones locales no son muy activas porque la prioridad es otra. Muchos pisos de acogida han sido cerrados y las víctimas de violencia doméstica no tienen a donde ir, lo que en la práctica significa volver con su agresor. El problema se multiplica en los territorios ocupados, sin autoridades ucranianas que velen por estas mujeres. Recordemos que en Rusia no hay leyes contra la violencia doméstica.

Necesidad de pruebas

- ¿Pueden las víctimas recurrir a asistencia legal?

- Si estás en los territorios ocupados, puedes contactar con la Policía Nacional y la Oficina del Fiscal por Messenger o Telegram. Pero siempre insistimos que lo primero es buscar asistencia médica, no sólo para que atiendan sus lesiones, sino para que esos partes puedan ser luego utilizados como prueba a la hora de dirimir responsabilidades.

- El dolor que causan estos episodios no acaba con el acto físico en sí, desatan trastornos mentales difíciles de gestionar.

- Una violación es uno de los eventos más traumáticos que existen. Y si no son apropiadamente tratados por un especialista, acaban volviendo. Por fortuna, en Ucrania tenemos muchas oportunidades de conseguir ayuda sin coste alguno. Refugios gratis, médicos gratis... incluso profesionales extranjeros que han venido también a prestar ayuda a las víctimas.

- Policía de fronteras y ONG alertan contra el tráfico de personas al amparo de la desbandada.

- Algunos refugiados nos han preguntado qué hacer para no caer en las garras de las redes de traficantes, cómo identificar situaciones guiadas aparentemente por la generosidad y que son trampas. Una situación que se ha repetido sobre todo en Polonia, por donde han salido más refugiados. Mujeres solas a las que ofrecían un coche para salir de allí y a las que luego pedían el teléfono o el pasaporte, y que respondían con evasivas cuando les preguntaban por el organismo humanitario para el que trabajaban. Conozco el caso de una mujer a la que ofrecieron una casa y luego resultó que era a cambio de servicios especiales para sus propietarios. Y este hombre ofrecía su colaboración en redes sociales, a través de un perfil creado días antes.

- Escapan de la guerra para caer en las garras de alimañas.

- Sí, porque aunque a la mayoría de las personas les guían buenas intenciones, y tenemos ejemplos de sobra, hay auténticas redes criminales. No sólo con fines sexuales, cuando las derivan a Turquía, a Emiratos Árabes o casos que tenemos monitorizados en Alemania, Francia o Israel. También laborales, reteniéndolas en condiciones de esclavitud.