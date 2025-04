La intensa actividad diplomática aleja el conflicto bélico en Ucrania

EE UU teme un montaje teatral para justificar una intervención

MERCEDES GALLEGO | Corresponsal. Nueva York

La guerra de acusaciones entre EE UU y Rusia subió este jueves de volumen cuando Washington acusó a Moscú de estar preparando todo un montaje, con actores incluidos, para recrear una provocación ucraniana que justifique la invasión. El plan no podía ser más retorcido. Según la inteligencia americana, consiste en trasladar cadáveres a la escena y llevar actores que lloren a los muertos después de una presunta explosión, para que lo recojan las cámaras de televisión. El falso ataque se cometería en suelo ruso o contra ucranianos de habla rusa en Ucrania del Este. Con esas imágenes los separatistas de la región de Donbass pedirían la intervención rusa.

Aunque ha sido aprobado «a altos niveles», Washington espera que nunca se ponga en práctica, precisamente porque al ventilarlo en público anticipadamente cree abortarlo. «Es una de las muchas opciones que están barajando», precisó el consejero adjunto de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jon Finer.

Para proteger la seguridad de sus fuentes de inteligencia, la Casa Blanca no ha mostrado ningún documento ni prueba que apoye la acusación, pero el Gobierno británico dice que concuerda con su propio análisis, por lo que lo considera «creíble y extremadamente preocupante», dijo una fuente de Downing Street a 'The New York Times'. Los expertos también creen que cuadra con la campaña de desinformación que ve en las redes sociales desde noviembre.

¿Cuán avanzado estaba el plan? Al parecer la inteligencia estadounidense habría escuchado a la rusa decir que ya tenía los cadáveres, había contratado a los actores y discutía cómo debía aparecer en las imágenes equipo militar proporcionado por la OTAN o Ucrania. La Casa Blanca lo habría incluido en el material informativo que distribuyó este jueves entre los senadores, a sabiendas de que no tardaría en filtrarse. Prueba de ello es que no dudó en confirmarlo, algo que no se hace con material clasificado.

Nadie sabe lo que pasa por la cabeza de Vladímir Putin, al que se considera la única mente decisiva de las acciones rusas, pero muchos creen que intentará no ofender a China, posponiendo cualquier intervención hasta que acaben las Olimpiadas el día 20. Hasta entonces, puede que ni él mismo sepa lo que va a ocurrir. EE UU cree que este trabajo de publicar los posibles 'pretextos' para una invasión logrará que los aliados rechacen unánimemente cualquier excusa, por lo que aprovecha el tiempo de gracia para buscar cohesión diplomática.