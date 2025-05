Steven Seagal, el diplomático impertérrito al servicio de Putin

Gerardo Elorriaga Sábado, 25 de marzo 2023 | Actualizado 26/03/2023 09:31h. Comenta Compartir

Steven Seagal es el representante especial del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso para las relaciones culturales con Estados Unidos. Esta aseveración implica varias precisiones. No, ... no sabemos qué tipo de atribución implica este título tan amplio y difuso, y sí, es el Steven Seagal que suponen, el famoso actor de películas de acción, aquel que golpeaba a sus contrincantes sin modificar el más mínimo músculo de su pétreo rostro. Posiblemente, su cargo no vaya más allá de una declaración de intenciones, un gesto del Kremlin de cara a una galería hostil. En cualquier caso, resultan sorprendentes los superlativos que le dedica el siempre austero intérprete. A su juicio, el presidente ruso es «uno de los líderes más importantes del mundo, si no el mayor aún vivo».

Esta pasión tiene una explicación biográfica. Seagal, nacido en Michigan en 1942, es nieto de un inmigrante judío y ruso, sus raíces remiten a San Petersburgo y Vladivostok y el vínculo con la potencia se ha fortalecido en los últimos años. En 2014 acudió a Sebastopol para ofrecer un concierto en la Crimea invadida y, dos años después, recibió el pasaporte de aquel país. Todo puede empeorar. En 2021 ejerció como embajador de Vladimir Putin entregando una espada samurái al presidente venezolano Nicolás Maduro. Y hay más. El año pasado visitó un centro de prisioneros ucranianos en la ciudad ocupada de Olenivka. Su última intervención pública ha tenido lugar en el reciente congreso del Movimiento Internacional de Rusófilos, en el que ha sido condecorado con la Orden de la Amistad. Entonces declaró, una vez más, su identidad eslava y el apoyo al máximo dirigente del país más extenso del mundo. No sabemos si el sentimiento es completamente altruista. Además de todo tipo de honores, el actor impertérrito ha accedido a la propiedad de una parcela en Rublevka, el área más exclusiva de la periferia moscovita, y acaba de inaugurar una escuela de aikido en la capital para formar a jóvenes reclutas. Al parecer, su intención es crear una red de centros para expandir la técnica japonesa. Seagal ha cambiado los trastos cinematográficos por los diplomáticos. En realidad, se halla alejado desde hace más de una década de la gran pantalla. Sus últimos títulos fueron carne de videoclub, si bien en 2010 el director Robert Rodríguez le incluyó en el reparto de 'Machete', una película que parecía un homenaje a estrellas periclitadas como Lindsay Lohan o Jessica Alba. Desde entonces, su trabajo más creativo se ha reducido a un 'reality' televisivo que muestra sus andanzas como agente honorario de la policía. Seagal es budista, vegetariano y militante de la preservación de las culturas indígenas de Norteamérica El apoyo incondicional a la ofensiva rusa en Ucrania no es la faceta más bizarra de Seagal. En realidad, su vida alimentaría el argumento de un desaforado 'biopic' que bien podría firmar Quentin Tarantino. El exceso desborda cualquier aproximación a un individuo de aspecto marmóreo, pero de una increíble actividad. Sus dotes artísticas se han dirigido tanto al cine, como las artes marciales o la música de blues y country, siempre desde su especial prisma. El éxito de sus producciones audiovisuales se basaba en un particular uso de las técnicas orientales, mixtura sobria y efectista que desarticulaba bandas criminales con golpes rápidos y certeros. Hubo épocas rutilantes en esa intensa trayectoria. En sus mejores años conoció a Sean Connery, que fue uno de sus alumnos, y trabajó con actores de la talla de Dennis Hopper o el recientemente fallecido Tom Sizemore. 'En tierra peligrosa', su debut como director, contó con Michael Caine y Billy Boy Thornton. Fueron otros tiempos. El declive de este tipo de películas de serie B, a principios de siglo, y una propensión a perder pelo y ganar peso, motivaron la reinvención de Seagal, un hombre sorprendentemente camaleónico a pesar de su inescrutable hieratismo. Desde entonces, el exactor ha rentabilizado empresarialmente su condición de séptimo dan y cinturón negro de kárate. Cuatro matrimonios La vertiente sentimental requiere de gran espacio en una hipotética serie que intentara exponer su fecunda biografía. Ha estado casado cuatro veces. Su segunda mujer, Kelly LeBrock, se hizo famosa por el rol protagonista en 'La mujer de rojo'. Su cónyuge actual es Erdenetuya Batsukh, más conocida como Elle, una bailarina mongola que conoció en un viaje a aquel país asiático en 2001. Las polémicas también abundarían si se quisiera proyectar en la ficción su vida. Las hay de todo tipo y generalmente se asocian a conflictos laborales con especialistas y actrices. Los acuerdos extrajudiciales han impedido que varias demandas judiciales lo condujeran a destinos inconvenientes. Las acusaciones de acoso sexual y otros delitos similares han abundado en las últimas décadas. La actriz Portia de Rossi fue una de las afectadas en un hecho que, al parecer, tuvo lugar durante una audición. En 2020, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados unidos también anunció cargos por no revelar los pagos que recibió por una promoción de bitcoin. La imagen de absoluta inexpresividad del actor esconde un hombre de intensas creencias, ya que es budista, vegetariano y militante del ecologismo y de la preservación de las culturas indígenas de Norteamérica. Ahora bien, nadie está hecho de una sola pieza y también es coleccionista de armas de fuego, elogia a Putin y desprecia a Jean Claude Van Damme. Pero nunca se sabe. Tal vez, Hollywood, como ha sucedido con Brendan Fraser, lo rehabilite dentro de un tiempo e, incluso, lo nomine a un Oscar.

