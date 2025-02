Solana no ve una salida a corto plazo en la guerra de Ucrania

cristian reino Barcelona Viernes, 11 de marzo 2022, 15:46 | Actualizado 17:20h. Comenta Compartir

A corto plazo, Javier Solana, exsecretario general de la OTAN y exalto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, no es optimista y no le ve una salida inmediata a la guerra en Ucrania. El conflicto va para largo. «Veremos sufrir a la gente, no veo ningún paso importante para encontrar una vía que conduzca a una negociación seria», ha afirmado este viernes en Barcelona. A su juicio, el mayor problema que tiene Putin es Kiev. En el objetivo de su invasión de Ucrania está el control de la capital, pero Solana señala que el propio Putin otorga un valor enorme a Kiev como incluso capital de la gran madre Rusia y por tanto no puede bombardearla, porque «ni los rusos se lo perdonarían». «Hay que ver cómo sale de ahí», ha apuntado este viernes Solana en una conferencia organizada por la patronal Fomento del Trabajo, en Barcelona.

Por ello cree necesario sentar a China en la negociación. Eso sí, advierte de que de la mediación china puede surgir un nuevo orden mundial, que sería un golpe muy duro para lo años venideros. Tras recordar el pacto chino-estadounidense que se hizo bajo la presidencia de Richard Nixon para frenar a Rusia,lo que más le preocupa en estos momentos es que Putin esté intentando vislumbrar otro triángulo que tenga como protagonistas a Rusia y China en detrimento de los Estados Unidos. China, a su entender, no da muestras de querer frenar a Putin y sí a los Estados Unidos.

La guerra va para largo y a su juicio la permanencia de Putin en el poder, también, salvo que todo le salga mal en la invasión, que en estos momentos no considera probable. El execretario general de la OTAN y exministro socialista ha tratado y negociado con Putin y lo ha descrito como un hombre «difícil, muy duro, poco simpático y algo solitario». Y ha asegurado que que no perdona a Occidente que en 2004, tras la victoria de Víktor Yanukovich, candidato prorruso a la presidencia de Ucrania y tras el envenamiento de Víctor Yuchenko, se forzara la repetición electoral, lo que propició que no ganara el candidato leal a Moscú. «Esa derrota, Putin la tiene clavada», ha expresado. Y también, cree que fue una «temeridad» por parte de EEUU y la OTAN ofrecer en 2008 una invitación de adhesión a Ucrania. La intervención posterior en Georgia, según Solana, fue una respuesta de Putin.

A largo plazo, Solana apuesta por la diplomacia y por «resetear» el mundo. Cree que es posible, eso sí, ha aclarado que él no lo verá. Si no se resetea, cree que «vamos a una catástrofe innecesaria». De cara a la cumbre de junio de la OTAN, Solana aboga por que el nuevo secretario general sea una mujer.