Sesenta y seis palabrasy trece diputados La unidad de Irlanda está en el centro de una batalla feroz por el 'brexit'. Para los tories, el futuro de Irlanda del Norte se ha convertido en un tema envenenado dentro de un debate tóxico DAVID F. MATHIESON PERIODISTA Y EXASESOR DEL GOBIERNO BRITÁNICO Miércoles, 31 octubre 2018, 00:26

Mi misión es llevar la paz a Irlanda», dijo el primer ministro británico William Gladstone en 1868. El gran estadista fue probablemente el político más exitoso de su época; dominaba el panorama político de Inglaterra en el siglo XIX y logró muchas reformas, como la introducción de la educación primaria gratuita para todos hasta la extensión del voto para (los hombres de la clase obrera. Pero, a pesar de sus dotes políticas, nunca alcanzó su anhelado objetivo de una Irlanda en paz. Todo lo contrario. Sus planes para la unificación de Irlanda desataron una batalla feroz dentro de su partido y al final acabó perdiendo el control en su grupo parlamentario.

A la primera ministra actual, la señora Theresa May, la cuestión irlandesa ya aflige a su partido Tory de forma similar en el siglo XXI. Una vez más, la unidad de Irlanda está en el centro de una batalla feroz y esta vez el contexto es el de 'brexit'. Para los tories, el futuro de Irlanda del Norte se ha convertido en un tema envenenado dentro de un debate tóxico que no tiene parangón. El epicentro de la disputa son unas sesenta y seis palabras al final de una página de un borrador escrito por Michael Barnier, el jefe negociador de la Comisión Europea. Las frases, nada alejadas del sentido común, dicen: «Parece esencial que el Reino Unido se comprometa a evitar una frontera (física) para asegurar que no surja una divergencia reguladora de las reglas del mercado único o unión de aduanas que son (o serán posible en el futuro) necesario para una cooperación plena entre el Norte y el Sur, la economía de la isla en su totalidad y la protección del Acuerdo de Viernes Santo».

De esta semilla ha crecido una maraña de problemas que amenazan con parar el 'brexit', derrocar a May y dividir al partido Tory como nunca antes en su larga historia. El problema es sencillo. Uno de los objetivos de los 'brexiteers' es que Gran Bretaña podrá negociar su propia política de comercio exterior fuera de la UE, con distintos aranceles, cuotas y normas, etc. Como consecuencia, el marco para el comercio en el norte de Irlanda (una parte de la RU y fuera de la UE) será diferente del marco para el comercio en la Irlanda del sur (que permanece dentro de la UE). Lógicamente, un resultado del 'brexit' debe ser crear una frontera visible con controles entre el Norte y el Sur.

Pero los fantasmas de la historia irlandesa sugieren que tal frontera podría ser un paso sumamente peligroso. Durante el siglo XX, la isla de Irlanda se desgarró por una guerra civil y hubo décadas de violencia entre las comunidades católica y protestante. Solo con el acuerdo del Viernes Santo en 1998, la paz, tan esperada por Gladstone, finalmente llegó a la isla. Para convencer a todos los bandos, los negociadores tenían que utilizar mucha mano izquierda: limaron las divisiones políticas y construyeron los fundamentos para una economía única e integrada dentro de la UE. La mayoría protestante en el Norte se quedó satisfecha con el reconocimiento de su estatus político, mientras que los católicos y el Sur tenían la esperanza de que una economía integrada llevaría a la unificación de toda la isla a largo plazo.

Esta estrategia para la paz ha quedado hecha añicos por el voto del 'brexit'. El ala radical del partido Tory quiere un 'brexit duro', es decir, un separación en seco entre el Reino Unido y la Unión Europea. Pero una ruptura tan brusca implicaría puestos de aduana con una frontera controlada. Y el gobierno de Irlanda en Dublín insiste en que una frontera dura entre el Norte y el Sur sería ilegal según el acuerdo del Viernes Santo, por no decir nada sobre la amenaza que puede presentar a una paz tan vulnerable y delicada. Una solución sería permitir un flujo libre de mercancías entre el Sur y el Norte de Irlanda y construir la frontera de aduanas entre la isla de Irlanda y el resto de Gran Bretaña. Imposible, dicen los trece diputados del Partido Unionista Democrático (DUP), los protestantes radicales del Norte: ellos no aceptarán ninguna división de ningún tipo entre el Norte de Irlanda y el resto de Gran Bretaña bajo ningún concepto. Y su voz sí importa. La señora May no tiene mayoría en la Cámara de los Comunes y su gobierno depende de los votos del DUP. La primera ministra está atrapada entre las sesenta y seis palabras de Barnier que insisten en la unidad de Irlanda y los trece votos del DUP que defienden la integridad del Reino Unido. Las cifras son pequeñas pero las consecuencias son enormes. Y al igual que con Gladstone, Irlanda puede terminar con el mandato de May y desgarrar el partido Tory de forma irreparable.