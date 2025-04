Rusia empieza a retirar parte de las tropas junto a Ucrania

Rafael M. Mañueco Corresponsal en Moscú Martes, 15 de febrero 2022 | Actualizado 16/02/2022 00:13h. Comenta Compartir

El portavoz del Ministerio de Defensa ruso, el general Ígor Konashenkov, anunció este martes que parte de las tropas rusas desplegadas cerca de la frontera con Ucrania han empezado a ser retiradas. Según Konashenkov, «las unidades de los distritos militares Oeste y Sur han comenzado a regresar a sus bases después de los ejercicios». El representante castrense precisó que estas tropas «después de culminar las tareas asignadas, hoy (por este martes) comenzarán a trasladarse a sus cuarteles».

Explicó también que los militares están cargando su equipo en sus medios de transporte por carretera y ferrocarril. ·»Las unidades individuales marcharán por su cuenta como parte de las columnas militares», añadió Konashenkov. Lo que no ha explicado el portavoz de Defensa es el número de efectivos replegados ni cuántos permanecen todavía sobre el terreno. Moscú siempre ha sostenido que las tropas destacadas junto a Ucrania toman parte en maniobras «dentro del territorio de Rusia», aunque desde Estados Unidos y la OTAN se ha denunciado que tal dispositivo no persigue otra cosa que invadir Ucrania.

Paralelamente, el presidente ruso, Vladímir Putin, dijo en presencia del canciller alemán, Olaf Scholz, que su país quiere mantener el diálogo con Occidente y de ello dependerá que se culmine o no la retirada total de su Ejército.«Estamos dispuestos a seguir trabajando en común. Estamos dispuestos a seguir el camino de la negociación para solucionar los problemas por la vía diplomática», manifestó Putin durante la rueda de prensa conjunta que ofreció con Scholz tras el final de sus conversaciones. Pero el mandatario ruso también aseguró no estar satisfecho con la respuesta que Estados Unidos y la OTAN están dando a sus demandas sobre las «garantías de seguridad».

Las declaraciones lanzadas en Occidente en cuanto a que Ucrania no será admitida en la Alianza a corto plazo no son suficientes para él. «Para Rusia, el aplazamiento de la entrada de Ucrania en la OTAN no cambia nada, queremos resolver este problema ya», insistió mirando a Scholz. Y añadió que «tememos además que el proceso de negociación sobre la seguridad europea se retrase injustificadamente».

El máximo dirigente ruso advirtió que el posible reconocimiento, por su parte, de las dos autoproclamadas repúblicas de Donbass «dependerá de cómo se vaya solucionando el problema en la región». Explicó que «las posibilidades de implementación de los acuerdos de Minsk para resolver el conflicto aún no se han puesto en práctica por completo». Putin vinculó también con la «situación real» la retirada total de las fuerzas rusas de la frontera. «¿Quién puede responder sobre cómo se desarrollará esta situación? Nadie todavía. No depende solo de nosotros».

Deploró una vez más el hecho de que Kiev no progrese en la aplicación de los acuerdos de Minsk. «No hay avances en puntos tan fundamentales como la reforma constitucional, la amnistía, elecciones locales o aspectos legales del estatus especial que debe aprobarse para Donbass», agregó el jefe del Estado ruso. Por eso Ucrania se mostraba este martes incrédula.

Mientras, en Washington no se creen que Putin vaya aún en serio en sus palabras de aparente apaciguamiento y, según su presidente Joe Biden, es «aún perfectamente posible» que Rusia pueda invadir al final Ucrania. «No hemos conseguido verificar la veracidad del anuncio sobre el inicio de una retirada de las tropas» rusas, afirmó el mandatario estadounidense para referirse a un contingente que ha cifrado «en 150.000 soldados», cifra algo superior a la que se barajaba.

«Seguimos apostando por la diplomacia y hay que darle todas las oportunidades para tener éxito», dijo Biden en una corta intervención ante la prensa tras hablar por teléfono con el presidente francés, Emmanuel Macron, «pero no sacrificaremos los principios básicos: los países tienen derecho a definir sus fronteras y ningún vecino puede cambiarlas a capricho». «Occidente está preparado para lo que pueda pasar», añadió el presidente en la Casa Blanca.

Mientras, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, hablaba de nuevo por teléfono con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, quien le instó a un «diálogo pragmático». Según la nota difundida por la Cancillería rusa, «Lavrov subrayó lo inaceptable de la retórica agresiva utilizada por Washington y sus aliados». El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, también criticó la «histeria» de Occidente en la campaña de presiones lanzada contra Rusia por el supuesto ataque inminente que prepara contra Ucrania. Peskov quiso dejar claro que su país «realiza y continuará realizando maniobras militares dentro de su territorio. Es un proceso permanente como en el resto de los estados del mundo. Es nuestro derecho».

Ampliar Aviones ucranianos en el aeropuerto de Castellón. EFE Llegan cinco aviones ucranianos a Castellón ante la escalada del conflicto con Rusia Cinco aviones ucranianos aterrizaron este lunes en el aeropuerto de Castellón ante la situación política que viven Ucrania y Rusia. Después de que las compañías de seguros hayan notificado a la aerolínea Ukraine International Airlines (UIA) una rescisión del seguro para volar en el espacio aéreo del país ucraniano. Está previsto que esta tarde llegue un sexto avión de Ucrania a las instalaciones de Vilanova d'Alcolea, aunque no ha trascendido si pertenece a la misma aerolinea que los anteriores. La aerolínea ha informado en un comunicado que, debido a la situación de la política exterior, ha recibido una notificación oficial de las compañías de seguros para rescindir el seguro de aeronaves para vuelos en el espacio aéreo de Ucrania. UIA, a petición de los arrendadores, ha enviado cinco aviones Boeign 737-800 a España, concretamente al aeropuerto de Castellón, manteniendo otros aviones en la flota de la compañía. Desde Aerocas se ha indicado que se desconoce el tiempo que permanecerán estos aviones en el aeropuerto de Castellón. Aunque en principio no tenía confirmación de que fuesen a llegar más aeronaves ucranianas, ha confirmado que esta tarde aterrizará una sexta, cuya hora de llegada está prevista a las 17.20 horas.

