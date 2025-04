La UE se reúne para preparar una respuesta firme ante las amenazas de Rusia

La Alianza no crecerá hacia el este, según Scholz

El canciller alemán, Olaf Scholz, aseguró que la ampliación de la OTAN hacia el este «no está en la agenda», pero en cualquier caso rechazó que Rusia condicione cualquier futura incorporación a la alianza. «La adhesión de más países de Europa del Este a la OTAN no está en absoluto en la agenda. ¿Qué sentido tiene la exigencia rusa? No puede haber tal garantía», afirmó Scholz en declaraciones publicadas por el periódico 'Sueddeutsche Zeitung'. «La seguridad y la cooperación en Europa, tal y como se entiende en el Acta Final de Helsinki, solo pueden existir si no existe la noción de zonas de influencia en las que los países no puedan determinar por sí mismos su propio desarrollo», argumentó.

En cuanto a la tensión actual en torno a Ucrania, Scholz advirtió de que «estamos en una situación muy grave» y no puede pasarse por alto el hecho de que Rusia haya desplegado 100.000 soldados y grandes cantidades de material militar a lo largo de la frontera rusa con Ucrania.

Scholz se refirió a la amenaza que el conflicto supone para la paz y la seguridad en Europa: «El hecho de que no se cuestionen las fronteras es uno de los logros de la política de distensión y de los entendimientos posteriores a 1990, al igual que la integridad territorial de los países». «Esto significa que no movemos las fronteras nacionales a la fuerza solo porque haya libros antiguos que muestren fronteras diferentes. Lo que prevalece son la ley y las normas, no el poderío militar», dijo,