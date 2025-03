Los republicanos instan a Biden a mostrarle los dientes a Putin

Mercerdes Gallego Corresponsal en Nueva York Sábado, 22 de enero 2022, 21:14 | Actualizado 22:26h. Comenta Compartir

«Nuestros enemigos no nos temen», concluyó el jueves Scott Brown, el político de Massachusetts que arrebató a los demócratas el asiento de Ted Kennedy. Ese día Rusia, China e Irán anunciaban maniobras militares conjuntas y Corea del Norte consideraba el reinicio de «toda la actividad (nuclear) suspendida» durante la pausa epistolar que Kim Jong-un sostuvo con Donald Trump.

Para los halcones republicanos, no hay que esperar a que Vladimir Putin ordene «una incursión menor» en Ucrania para imponer «las sanciones más duras que haya visto en su vida», como avisó el presidente Joe Biden, sino que el momento de hacerlo es «ya». Es más, el líder del partido conservador en el Senado, Mitch McConnell, cree que el presidente debe enviar tropas que apoyen a las de la OTAN en el flanco este «ahora, antes de que sea demasiado tarde».

Son posturas radicalmente diferentes que oscilan de la reactividad de Trump al multilateralismo de Biden. El presidente está inmerso en una operación de diplomacia internacional que pasa por llamar a sus colegas europeos uno a uno en busca de la unidad que no encuentra. «Cualquiera que sea el curso que elijan otras naciones, no podemos permitir que Moscú subestime nuestra determinación para imponer un costedemoledor en respuesta de cualquier incursión adicional contra Ucrania».

Incursión menor

Biden no necesita lecciones de geografía política para saber que incluso «una incursión menor» supondría reinvadir el país al que Rusia ya arrebató la península de Crimea en 2014, precisamente en respuesta al acercamiento de Ucrania a la OTAN. Obama le despachó entonces a Kiev y le nombró emisario para el país que, por su gusto, hubiera armado hasta los dientes, como hace estos días en previsión de la invasión que anticipa. Él era entonces el encargado en la Casa Blanca de la política del presidente Obama en el país de Europa del este, pero ahora escribe con su nombre las páginas para los libros de Historia.

A punto de cumplir los 80 años, Biden no quiere dejar tras de sí lo que podría ser el peor conflicto internacional desde la Segunda Guerra Mundial, según reconoció el martes en conferencia de prensa. «Estoy muy preocupado. Esto se nos puede ir de las manos muy fácilmente. Podría acabar siendo…», se interrumpió, sin atreverse a decirlo en voz alta. «Mira, la única guerra peor que la que se busca es la que no se busca», concluyó.

El objetivo es hacer comprender a Putin que «salvo que lance una guerra nuclear, no está en buena posición para dominar el mundo». Ese mensaje no es el que se deducía de sus declaraciones. Al decir que la respuesta de EE UU dependerá de si Rusia lanza «una incursión menor» o una invasión «a gran escala», el mandatario deja traslucir que la OTAN está dispuesta a sacrificar otro pedazo de Ucrania para que Putin salve la cara. Después de haber puesto 100.000 tropas en la frontera, el gobernante ruso no puede retirarlas si más. Biden sabe que tiene que dejarle ganar algo. Ucrania del este es sólo un peón en la partida geopolítica.

Y si bien los restaurantes siguen llenos en Kiev, la Embajada estadounidense ha pedido ya a la Casa Blanca permiso para que el personal no esencial y sus familias puedan ser evacuados de la legación; una decisión que no agrada a las autoridades ucranianas al entender que mina la confianza en el gabinete. En Polonia también se están haciendo maletas. Los inmigrantes polacos en EE UU, que no han olvidado la invasión nazi con que empezó la II Guerra Mundial, reciben estos días escalofriantes llamadas de sus parientes preguntándoles si estarían dispuestos a recibir a sus hijos en caso de que se repita la historia.