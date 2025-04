La UE castiga a Bielorrusia con nuevas sanciones por la crisis migratoria

Salvador Arroyo / Rafael M. Mañueco Bruselas/Moscú Lunes, 15 de noviembre 2021 | Actualizado 16/11/2021 03:07h. Comenta Compartir

Los ministros de Exteriores de la UE acordaron este lunes reforzar las sanciones contra el régimen de Alexánder Lukashenko. Mediante una modificación legal se ampliaron los criterios de castigo hacia todos los responsables directos e indirectos en esa estrategia de «ataque híbrido» que se está concretando en la llegada de miles de migrantes a las fronteras con Polonia y otros socios europeos, empujados por Bielorrusia.

Las nuevas represalias afectarán a individuos, pero también a entidades supuestamente colaboradoras con ese flujo masivo, por ejemplo, aerolíneas o agencias de viajes. Se sumarán a los castigos ya en curso para 166 dirigentes (entre ellos Lukashenko y su hijo Viktor, asesor de seguridad nacional) y funcionarios del régimen, así como a 15 entidades, por su responsabilidad o implicación en «la intimidación y represión violenta de manifestantes pacíficos, miembros de la oposición y periodistas» tras las presidenciales de 2020, tachadas de fraudulentas.

La decisión tomada este lunes «refleja la determinación de la UE de hacer frente a la instrumentalización de los migrantes con fines políticos. Estamos haciendo retroceder esta práctica inhumana e ilegal. Al mismo tiempo, seguimos subrayando la inaceptable represión en curso por parte del régimen contra su propia población en casa, y responderemos en consecuencia», señaló Josep Borrell.

El Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Comisión Europea destacó que las rutas aéreas a Minsk están ahora «bajo control» gracias a los acuerdos alcanzados en unas negociaciones pilotadas por su colega el vicepresidente Margaritis Schinás (que se encontraba en Bagdad), con países de origen y tránsito, en coordinación con las autoridades aéreas y las propias aerolíneas. «Tenemos que estudiar cómo resolver el problema y tenemos que empezar por poner freno a las rutas aéreas, aunque eso ya casi lo hemos logrado. Durante estos días hemos hablado con países de origen y tránsito y creo que el flujo está bajo control», aseguró el jefe de la diplomacia europea.

Crisis artificial

Al término del cónclave de ministros de Asuntos Exteriores en Bruselas, Josep Borrell no dudó en asegurar que «la crisis se ha creado artificialmente» para desviar la atención de la deriva autoritaria y la represión que ejerce el régimen. «Bielorrusia es 100% responsable de esta situación», subrayó. Aunque también cargó responsabilidad sobre el Kremlin. «Lukashenko no estaría haciendo lo que hace si no tuviese un fuerte apoyo de Rusia», dijo.

Minsk trató este lunes de dar señales de distensión. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Anatoli Glaz, aseguró que el Gobierno está adoptando medidas con la intención de reducir el flujo de migrantes hacia Polonia. «Hemos endurecido las normas para la concesión de visados a los ciudadanos de determinados países, establecido controles migratorios adicionales para la entrada en el país y reforzado la inspección de la actividad de las compañías turísticas, retirando licencias a decenas de ellas», declaró Glaz. Según sus palabras, la compañía aérea bielorrusa, Belavia, «jamás se ha dedicado ni se dedicará a transportar a inmigrantes indocumentados de los países de Oriente Próximo o África».

Al mismo tiempo, el ministro de Exteriores, Vladímir Makéi, advirtió el domingo por teléfono a su homólogo europeo, Josep Borrell, que la adopción de más sanciones contra su país será «contraproducente» y no servirá para nada. Con anterioridad, las autoridades bielorrusas avisaron de que responderán duramente a la UE si continúa por el camino de la «confrontación».

El pasado jueves el presidente bielorruso, Alexánder Lukashenko, dijo que cortará el tránsito de gas a la Unión Europea a través del gaseoducto que surte combustible desde Yamal, en el Ártico, si Bruselas amplia las sanciones contra su país. Sin embargo, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, puntualizó al día siguiente que Lukashenko «no ha consensuado con Putin» tal medida. «Rusia es y seguirá siendo un país que cumple todas sus obligaciones de suministro de gas a los consumidores europeos», añadió.

Este lunes, no obstante, después de saberse la postura de la UE en relación con las sanciones, el portavoz presidencial ruso, no muy seguro de que puedan parar al dictador bielorruso, expresó el deseo de que no se produzca un corte en los suministros de gas. «El presidente –Putin– expresó su esperanza e incluso su confianza en que esto no afecte en absoluto al tránsito de gas y al cumplimiento de las obligaciones de Rusia ante los consumidores de gas europeos», señaló. Añadió también que Moscú está interviniendo como «mediador» entre Bruselas y Minsk para tratar de llegar a un acuerdo que acabe con las actuales tensiones