«Quizá sea mi último permiso»

sergio garcía Enviado especial. Kiev Lunes, 9 de mayo 2022, 00:05 | Actualizado 12:06h.

Vitali tiene 22 años y un bigote casi etéreo que no logra ocultar su aspecto de niño y que contrasta con la imagen que se le supone a las tropas de élite reclutadas entre las filas de la extrema derecha. Dispone de una semana antes de incorporarse como paramédico al batallón Azov en el Donbás y está impaciente. Se ha sentado en un banco del Majdan con su perra 'Elzi', dispuestos los dos a apurar los últimos días que pasarán juntos, entre tazas de café, largos paseos y comidas en un ambiente tranquilo. Signos de confort muy alejados de lo que le espera en las trincheras de esta guerra de desgaste a cuyo final nadie es capaz de ponerle fecha. «Quién sabe, quizá este sea mi último permiso». Le pregunto si tiene miedo y niega, rotundo, levantando la barbilla; también si es su primera vez en el frente de batalla. «Yeaaahh», contesta. He dado con un cowboy.

Vitali forma parte del nuevo paisaje de una ciudad que ha mudado de piel en apenas dos meses, donde soldados y periodistas llenan el vacío dejado en sus calles por una población sumida en la incertidumbre, y que ayer domingo abarrotaba las iglesias para celebrar el aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi, un 'déjà vú' en las actuales circunstancias. En su libro 'El imperio', donde analizaba el desmoronamiento de la URSS, Ryszard Kapuscinski, periodista polaco y premio Príncipe de Asturias, decía de Kiev que era «la única de las grandes ciudades soviéticas donde las calles no servían para escabullirse rápidamente a casa, sino que invitaban a pasear», porque a diferencia de San Petersburgo -en opinión del polaco, la única capaz de hacerle la competencia-, «el clima es cálido, tranquilo y mimado por el sol».

El Kiev que ha escapado del asedio por los pelos no transmite tan buenas vibraciones. No me refiero sólo a los edificios reducidos a ruinas, a las fachadas ennegrecidas o a los campos de cereal donde asoman misiles sin detonar. «No se acerque -alguien advierte-. Puede que los cien metros que le separan del proyectil estén minados». Entrar al país se complica al estar cerrado el espacio aéreo y los desplazamientos se limitan en la práctica a convoyes ferroviarios que se quedan horas estancados en mitad de la vía sin motivo aparente... hasta que Instagram informa de que 100 kilómetros más adelante una fábrica ha sido alcanzada por un misil. Eso sí, no hace falta visado, lo que es de agradecer.

Entre cócteles molotov

Los 'check points' repartidos por toda la ciudad -cruces de calles, organismos oficiales, bocas de metro, iglesias...- son imposibles de ignorar y en ellos una mezcla heterogénea de militares y 'ter oborona' (resistencia civil) hacen guardia entre obstáculos antitanque y defensas construidas con sacos terreros. Ocultos en su interior es posible encontrar desde cajas con cócteles molotov hasta maniquíes que simulan ser soldados. Ya lo dejó dicho Sun Tsu en 'El arte de la guerra': el engaño es el primer mandamiento del combatiente. Los controles son constantes y uno siempre debe llevar a mano el pasaporte, porque cuando menos se lo espera está fotografiando algo que es alto secreto y se ve de inmediato rodeado por agentes.

Iglesias protegidas con blindados, monumentos hurtados a la vista en previsión de bombardeos, museos cerrados, trincheras excavadas en parques donde mamás vestidas de camuflaje pasean a sus niños... Uno puede comprar alcohol en los supermercados sólo entre las once de la mañana y las cuatro de la tarde, mientras que en los bares se dispensa hasta las ocho de la tarde, que es cuando cierran (eso en la capital, porque en el resto del 'oblast' la ley seca se respeta a rajatabla). ¿Por qué tantas prisas? Por el 'curfew' o toque de queda, que deja las avenidas como páramos desiertos a partir de las diez de la noche.

Suma y sigue. ¿Cuándo fue la última ciudad que vieron sin McDonald's? Aquí han cerrado todos hasta nuevo aviso, lo mismo que las plantas de Coca-Cola y Pepsi (la que se comercializa la fabrican en Polonia). En las gasolineras se forman largas colas de coches y hay días que se prohíbe repostar más de 350 grivnas (unos 10 euros). El caqui, huelga decirlo, está de moda, y la profusión de banderas haría palidecer incluso a las que los yanquis sacan a relucir durante la 'Superbowl'. Hay una auténtica fiebre por hacerse 'selfies' delante de carros de combate capturados al enemigo, aviones derribados o cualquier signo de patriotismo.

Concierto sorpresa de U2

«La gente no va tanto de compras como antes, recurre a internet, y a causa de eso muchas tiendas que echaron la persiana cuando los ataques no han vuelto a levantarla», añade Pavel, que regenta dos talleres mecánicos y oficia de chófer cuando se tercia. En lo más crudo del asedio, muchos restaurantes dieron de comer gratis a gente mayor o que se había quedado sin hogar, y ahora reabren las terrazas aprovechando el buen tiempo para coger un poco de aire.

Ampliar Vitali posa con su perra 'Elzi' antes de hacer el petate para unirse al batallón Azov. S. G.

«Los soldados y los periodistas extranjeros se han convertido en nuestros únicos clientes», dice Daria Galina desde su puesto de souvenirs a los pies de la catedral de San Andrés, mientras ordena su surtido de matrioskas, figuras de barro y 'motankas' hechas con tela. Abrió el fin de semana, «porque ya no tenía con qué comprar comida ni pagar el alquiler. Como esto no acabe, no sé qué voy a hacer».

En la estación de metro de Arsenalna -concebida como un búnker y excavada a 105 metros, la más profunda del planeta-, los guías turísticos, tan habituales antes, han desaparecido de escena. El trasiego es mayor incluso porque mientras dure el estado de emergencia bélica el Gobierno ha decidido que el servicio sea gratuito. Por cierto, que ayer aparecieron por sorpresa Bono y el resto de U2 en el metro deKiev para ofrecer un concierto que no tardó ni una hora en viralizarse.

Los teatros han reanudado su actividad después de meses con el telón echado. Pero Santa Sofía está cerrada, lo mismo que los demás museos, la estatua de la Madre Patria -más grande que la de la Libertad o que el Cristo de Corcovado- o la Puerta Dorada que ordenó levantar Yaroslav el Sabio. De la Casa de las Gárgolas ni hablamos: en sus inmediaciones está el refugio de Zelenski y la Policía nos echa de allí rifle en mano. Hasta el Hotel Ucrania, que domina el Majdan, ha cerrado al público.

A tres kilómetros de allí, la hermana Evfrosynia reza por la paz y por el entendimiento entre los ortodoxos de todo el mundo, difícil misión mientras el patriarca Kirill continúe llevando a Putin del brazo y bajo palio. A su lado está Artur Ispirov, un armenio que ha trabajado cinco años en Valencia, donde continúa su esposa. Se ha enrolado en la Legión Georgiana porque su mujer es ucraniana y tiene, dice, mucho que agradecer a este país. Instruye a los reclutas para que aprendan a disparar y así hacer frente a un enemigo que les supera en número, «pero no en motivación». No ve el momento de que se le pongan a tiro.

