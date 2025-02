Putin justifica la guerra durante el aniversario de la anexión de Crimea «Tras el golpe de Estado en Kiev, inmediatamente se organizaron operaciones militares punitivas contra los habitantes de Dombás por no estar de acuerdo con la asonada», aseguró el presidente ruso

Tras desmentidos sobre si acudiría o no y repetidas modificaciones de la hora de la comparecencia, el presidente ruso, Vladímir Putin, terminó trasladándose este viernes al estadio moscovita de Luzhnikí para participar en el mitin-concierto con motivo del octavo aniversario de la anexión de Crimea. Y lo hizo de repente, cuando nadie lo esperaba, y desapareció poco después de forma también súbita. Al menos para los televidentes, que contemplaron cómo irrumpía la música en el escenario sin saber por qué Putin ya no estaba allí y por qué no pudo acabar su intervención.

Al cabo de unos 20 minutos, el canal Rossiya-24 comenzó a mostrar nuevamente, aunque en diferido al presidente ruso, que esta vez sí pudo acabar su mitin y sirvió de colofón al acto, que finalizó pocos minutos después. Al parecer, ya desde el principio, la retransmisión televisiva no fue en directo, sino retardada. Tal vez para atajar cualquier posible imprevisto susceptible de ensombrecer a Putin la velada. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que lo sucedido fue «un fallo técnico del servidor».

En su discurso, Putin afirmó que «el principal objetivo de la actual operación especial en Ucrania es salvar a la gente de este sufrimiento, de este genocidio». Según sus palabras, «tras el golpe de Estado en Kiev, inmediatamente se organizaron operaciones militares punitivas contra los habitantes de Dombás» por no estar de acuerdo con aquella supuesta asonada.

El presidente ruso dijo que los residentes de Dombás «fueron sometidos a cañonazos sistemáticos, ataques aéreos, sitiados, lo que se conoce como un genocidio». «Pero supimos qué hacer y lo que tenemos que seguir haciendo ahora (…) llevaremos a cabo hasta el final nuestros planes», añadió en alusión a su intención de continuar la guerra hasta la total capitulación de Ucrania. Tuvo también frases de elogio a los militares rusos: «hombro con hombro, nuestros soldados se ayudan, se apoyan mutuamente y, si es necesario, protegen a sus compañeros de las balas con su propio cuerpo en el campo de batalla. No hemos tenido tal unidad en mucho tiempo».

Habló, además, de «lo mucho que hemos hecho en estos ocho años por levantar Crimea y Sebastopol». «Hemos hecho cosas que no se ven inmediatamente a simple vista y son fundamentales: suministro de gas, suministro de energía, servicios comunales, reconstrucción de la red vial, construcción de nuevos caminos, carreteras y nuevos puentes (…) era necesario sacar de esa situación humillante, de ese estado humillante en el que estaban inmersas Crimea y Sebastopol cuando formaban parte de este otro Estado que financiaba estos territorios según el llamado principio residual», manifestó el jefe del Kremlin en medio de los aplausos de los presentes, que agitaban banderas rusas y la letra Z, el símbolo de las tropas rusas que combaten en Ucrania.

Había decenas de miles de personas en las gradas. El estadio tiene capacidad para 80.000 espectadores, pero el Ministerio del Interior ruso sostuvo que este viernes había más de 200.000, contando los que estaban en el exterior. Según fuentes opositoras, los empleados de instituciones estatales y empresas públicas o financiadas por el Estado fueron llevados al mitin a la fuerza. Muchos de ellos empezaron a abandonar el recinto antes de la finalización del acto y, precisamente, antes de la llegada de Putin. Una parte significativa fue llevada en autobuses desde otras localidades cercanas a Moscú.

Parte de guerra

El máximo dirigente ruso acudió al evento conmemorativo de la anexión de Crimea tras reunir a su Consejo de Seguridad para analizar la marcha de la intervención militar en Ucrania, lanzada el pasado 24 de febrero, y su repercusión a nivel mundial. El portavoz del Kremlin informó que durante el encuentro se constató que «la operación en Ucrania se desarrolla según lo previsto». A diferencia de algunas de las reuniones recientes de este órgano presidencial, ayer no se facilitaron imágenes ni siquiera al comienzo de la sesión.

Peskov dio cuenta también de la «dura» conversación telefónica mantenida este viernes por Putin con el canciller alemán, Olaf Scholz, a quien le dijo que «el régimen de Kiev busca por todos los medios retrasar el proceso de negociaciones, presentando propuestas que no son realistas». El presidente ruso habló este viernes también por teléfono con su homólogo francés, Emmanuel Macron.

Rusia pretende obligar a Ucrania a aceptar la soberanía rusa de Crimea, la independencia de las repúblicas rebeldes de Donetsk y Lugansk (Dombás), un estatus neutral, descartando su integración en la OTAN, la reducción de su Ejército, que tendría que renunciar a equiparse con armas ofensivas, y la «desnazificación» del país, lo que supondría que Kiev tendría que aprobar una ley prohibiendo las organizaciones de corte neonazi. Sin embargo, el asesor de la Presidencia ucraniana, Oleksiy Arestóvich, advirtió el jueves que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, «exige que el posible acuerdo con Rusia para el cese de las hostilidades debe reconocer las fronteras de Ucrania existentes en 1991», cuando Crimea y el territorio rebelde de Dombás formaban parte del país. «Todo lo que acordemos debe ser mejor que lo que había antes de la guerra. Si no, ¿de qué habrían servido las víctimas que ha sufrido el pueblo ucraniano?», durante el actual conflicto con Rusia, resaltó Arestóvich.

Zelenski llamó este viernes a sus colaboradores a ser discretos a la hora de informar sobre las conversaciones con Rusia para un alto el fuego. «No es el momento de revelar nuestras tácticas de negociación por la paz, la soberanía, la libertad, la integridad territorial de nuestro Estado. Hay que trabajar en silencio, más que en televisión, radio o Facebook. Creo que eso es lo correcto», subrayó.