Putin bombardea Kiev por primera vez en semanas y avisa de ataques a nuevos objetivos Responde a la entrega de misiles anunciada por EE UU tras la nueva sacudida a la capital ucraniana, que no era atacada desde el 28 de abril

salvador arroyo Domingo, 5 de junio 2022, 19:52 | Actualizado 22:43h. Comenta Compartir

Una sucesión de explosiones, la estridencia de las sirenas y la estela de densas nubes de humo negro en el cielo. Los sobresaltos volvieron a Kiev en forma de misiles rusos. Hacía más de un mes que la capital ucraniana no estaba sometida directamente a la tensión de los ataques del invasor. Pero en la madrugada del domingo volvía a recibir su sacudida -aunque sin causar víctimas mortales-, desde aviones bombardero Túpolev Tu-95 que al parecer sobrevolaban el área del mar Caspio.

La agresión se producía cuando Ucrania parece estar recuperando terreno en Severodonetsk, la ciudad que daría la llave para la conquista de todo Lugansk al Ejército del Kremlin -o, al menos, ralentizando las incursiones que, hasta el fin de semana, parecían aplastantes-. Y coincidiendo con el aviso que Vladímir Putin lanzaba en una entrevista televisada sobre las consecuencias para Occidente de suministrar cohetes de largo alcance al Gobierno de Volodímir Zelenski.

LAS CLAVES: Suministros de occidente. Si se dan cohetes de largo alcance «atacaremos objetivos que no hemos atacado hasta ahora»

Severodonetsk. La ciudad estratégica vuelve a estar partida por la mitad, con la patrte oriental bajo control ruso

Los proyectiles de este domingo impactaban a eso de las seis de la madrugada al norte de la capital. «Una persona herida fue hospitalizada. Los servicios continúan funcionando en las zonas afectadas», aseguraban desde el Estado Mayor General de Ucrania, que cuantificó en cinco su número, aunque precisando que había conseguido destruir uno de esos cohetes cuando sobrevolaba el distrito de Obujov.

A partir de ahí mensajes y contramensajes. Mientras las autoridades locales planteaban que el objetivo era causar importantes daños en la línea ferroviaria -planteando incluso que algún misil había sobrevolado muy cerca de instalaciones nucleares-, Moscú enfatizaba un supuesto acierto quirúrgico.

Destrucción de blindados

Su Ministerio de Defensa se felicitó por haber conseguido destruir un número indeterminado de tanques T-72 y otros vehículos blindados que fueron entregados como refuerzo a Ucrania desde varios países del este de Europa. Y que se encontraban en el interior de una nave destinada a reparar vagones de tren.

Kiev no recibía ningún impacto de estas características desde la andanada del pasado 28 de abril -coincidiendo entonces con una visita del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres-. Aquel día uno de los proyectiles golpeó la vivienda de la periodista ucraniana Vira Hyrych causando su muerte.

Este domingo no hubo víctimas. Pero si se reforzó la sensación de que el Kremlin puede no tener tan acotados sus objetivos como pudiera parecer. Y para dejarlo claro, Putin volvió a escena. Horas después dl golpe a la capital ucraniana se difundían extractos de una entrevista que iba a emitirse la pasada noche en el canal gubernamental Rossiya-1. El autócrata lanzaba que si Ucrania recibe misiles de largo alcance «sacaremos las conclusiones apropiadas y utilizaremos nuestras armas (...) para atacar objetivos que no hemos atacado hasta el momento», declaraba sin ir mucho más allá. La oportunidad del mensaje daba para muchas interpretaciones. Pero estaba claro que dirigido a Washington, que a principios de esta semana anunció que proporcionaría avanzados cohetes (aunque con un alcance medio limitado) a Ucrania.

La vuelta de los misiles a la capital -unida a la intensificación de los combates a pie de calle en el Este- se cruzaba también en las últimas horas con la confrontación verbal entre París y Kiev. Emmanuel Macron había vuelto a abogar públicamente por «no humillar a Rusia» cuando todo esto acabe. Incluso ensalzó el papel mediador que puede jugar Francia en ese momento. Palabras que molestaron en Ucrania. Y a las que el ministro de Exteriores Dmytro Kuleba, respondía con inusitada acidez: «Los llamamientos para evitar la humillación de Rusia solo pueden humillar a Francia y a todos los demás países que la piden». «Es mejor que todos nos centremos en poner a Rusia en su lugar», añadía.

El frente en el que se dirimen los combates más intensos (en el este y sur del país) dejaron nuevos muertos civiles. Al menos tres personas perdieron la vida y cuatro más resultaron heridas en Mikolaiv, según las autoridades locales. Y mientras, en la estratégica ciudad de Severodonetsk, los contraataques ucranianos habrían conseguido ganar más terreno. Serguei Haidai, gobernador de la provincia de Lugansk, dibujó una ciudad partida en dos, con la zona oriental bajo control del invasor. «La situación aún es muy difícil», subrayaba. Una tesis, la de la 'reconquista' que avala inteligencia británica en su última actualización: Ucrania «está atenuando (en la zona) el impulso operativo de las fuerzas rusas».

Temas

Guerra en Ucrania