La princesa holandesa, encerrada en palacio por las amenazas del crimen organizado

olatz hernández Domingo, 23 de octubre 2022 | Actualizado 24/10/2022 13:08h.

Una princesa encerrada en su palacio y un primer ministro bajo vigilancia las veinticuatro horas del día. Las amenazas de organizaciones criminales se han convertido en un asunto de Estado en Países Bajos, después de que las fuerzas de seguridad holandesas interceptaran varias comunicaciones en las que se mencionaba un posible ataque o secuestro de la princesa Amalia de Orange y del jefe de Gobierno, Mark Rutte.

Las autoridades creen que un ataque de este tipo es posible, lo que ha llevado a incrementar la seguridad en torno a estas dos figuras públicas, con vigilancia las veinticuatro horas del día. La princesa ha sido trasladada al palacio Huis ten Bosch, en La Haya, y solo sale de su domicilio para ir a la universidad. «Ya no vive en Amsterdam y no ha salido prácticamente de casa. Esto tiene enormes consecuencias en su vida, no es una vida de estudiante», informaron sus padres, los reyes Guillermo y Máxima a la prensa. El primer ministro Rutte también ha tenido que cambiar sus rutinas diarias: ya no se le permite ir al trabajo en bicicleta, tal y como solía hacer; y ha tenido que aceptar mayores medidas de protección.

Rutte ha tenido que dejar de trasladarse en bicicleta tras las amenazas del crimen organizado

La voz de alarma la dio el diario holandés 'De Telegraaf' con un artículo en el que revelaba que los nombres de la princesa y el dirigente holandés aparecían en «mensajes encriptados» del crimen organizado. «Las autoridades han dado gran credibilidad a estas amenazas y no van a tomar ningún riesgo», apunta el experto en seguridad y profesor de la Universidad de Leiden, Jelle van Buuren, que ve en estos planes para atacar a las figuras del Estado «una demostración de poder» por parte de los grupos criminales. También ve posible que el secuestro de la princesa y el primer ministro tengan como objetivo «canjear a los rehenes por líderes criminales actualmente encarcelados»

Un 'hub' de tráfico de drogas

Países Bajos está considerado como un 'hub' internacional para el tráfico de drogas: cuenta con una situación geográfica excepcional, con la salida a través del puerto de Rotterdam y una conexión muy buena con el resto del continente. Últimamente, sin embargo, el crímen organizado se ha convertido en un «desafío» y «una amenaza para la sociedad y las instituciones debido a la corrupción, la mezcla del mundo empresarial legal e ilegal y las enormes cantidades de dinero que estas organizaciones están invirtiendo en la economía», apunta Van Buuren.

A pesar de que aún no cuenta con raíces tan fuertes en la esfera económica e institucional como, por ejemplo, la mafia italiana, el crímen organizado holandés se vale del terror y la intimidación para mantener el control en el país. «Las amenazas de estas organizaciones han pasado a formar parte de la agenda política del país y algunas figuras públicas –periodistas, científicos, políticos– han sido objeto de discursos de odio, intimidación y violencia».

Los ramos de flores rinden homenaje al periodista Peter R. de Vries tras ser asesinado en Amsterdam

En julio de 2021, estas bandas mataron a tiros al reportero de investigación Peter R. de Vries. Su asesinato, en el centro de Amsterdam y a plena luz del día, conmocionó a la sociedad. «Para las autoridades fue una dura lección, ya que lo que parecía impensable se hizo realidad», señala el experto. El caso está además relacionado con otros dos asesinatos, el del testigo clave del crimen y el de su abogado.

Las autoridades holandesas trabajan para desarrollar iniciativas que contrarresten las influencias del crimen organizado en el país, pero no es una batalla fácil. Mientras, crece el número de personas que necesitan protección y vigilancia constantes, por su relación con la lucha contra estas organizaciones o su persecución judicial. Una amenaza de la que no se libra nadie, ni siquiera la casa real ni el jefe de Gobierno.

