La prensa occidental se va de Rusia ante la represión de Putin

rafael M. mañueco Moscú Sábado, 5 de marzo 2022, 19:07 | Actualizado 23:03h. Comenta Compartir

El presidente Vladímir Putin ha decidido acallar cualquier atisbo de protesta contra su política y contra la guerra desatada contra Ucrania. Acaba de promulgar nuevas medidas legales contra quienes pretenden informar a la opinión pública de lo que está sucediendo en el país vecino. Desde este sábado, entraron en vigor una serie de enmiendas al Código Penal ruso que castigará la difusión de «informaciones falsas» o «desinformación», los llamamientos a la aplicación de sanciones contra Rusia o cualquier referencia al Ejército ruso en términos «denigrantes».

Las penas por incumplir la nueva normativa, que fue aprobada de urgencia por el Parlamento ruso y firmada el viernes por el propio Putin, puede llegar a los 15 años de cárcel y afectarán no solo a medios informativos, sino también a particulares que utilicen blogs, redes sociales o cualquier otro soporte. Las autoridades rusas refuerzan así su arsenal en la guerra que tienen declarada a la información libre.

El resultado es que numerosos medios informativos extranjeros con corresponsalías en Moscú, tales como la CNN, CBS News, la BBC, ABC News y Bloomberg, han decidido suspender temporalmente su actividad informativa en Rusia. Lo han hecho también los medios públicos españoles RTVE y la agencia Efe, que seguirán cubriendo los sucesos en este país eslavo, pero desde fuera. Los últimos en unirse a esa lista han sido el grupo privado Atresmedia (Antena 3, La Sexta y Onda Cero, entre otros) y el diario 'El País' (del grupo Prisa).

«Esta legislación parece criminalizar el proceso del periodismo independiente. No nos deja otra opción que suspender temporalmente el trabajo de todos los periodistas de BBC News y su personal de apoyo dentro de Rusia mientras evaluamos todas las implicaciones de este fenómeno no deseado», anunció el director general de BBC, Tim Davie, en un comunicado difundido por la cadena. El presidente del comité parlamentario de Información de la Duma (Cámara Baja del Parlamento ruso), Alexánder Jínshtein, advirtió el viernes que «esta ley se aplica a todos los ciudadanos, no sólo a los de Rusia».

Por su parte, la corresponsal de RTVE Érika Reija señaló esta tarde que acababa de abandonar Rusia «con mucha tristeza» y dio las gracias a todos los que le han enviado «fuerza» en las últimas semanas, las más difíciles sin duda de toda mi vida«. »Con mucha tristeza, pero convencida de que es un paso necesario ante la posible criminalización de nuestro trabajo«, añadía en su cuenta de Twitter.

«Motivos de seguridad»

Este sábado varias televisiones europeas decidieron asimismo suspender sus actividades en Rusia, entre ellas las cadenas públicas alemanas ARD y ZDF, junto a la italiana RAI, alegando «motivos de seguridad» y «libertad de prensa». La británica BBC lo hizo la víspera, aunque subrayó que continuará ofreciendo su servicio de información internacional en ruso gracias a la labor de empleados ubicados en otros países.

Tras el comienzo de la invasión a Ucrania, Rusia también ha apretado las clavijas a algunos medios de información locales que considera críticos con el régimen de Putin. Entre otros, limitó el acceso a la carismática emisora radio Eco de Moscú y al canal de televisión por internet Dozhd -también conocido como TV Rain-, por supuestas «informaciones falsas» de la campaña en el vecino país, tras lo cual ambos medios anunciaron su cierre.

A su vez, la Unión Europea también ha prohibido la difusión de los medios estatales rusos Sputnik y Russia Today (RT) en territorio comunitario. La Comisión (CE) considera que estas plataformas «son parte de la maquinaria de guerra de Rusia» y las hace responsables de difundir las «mentiras de Putin». Algo similar ha ocurrido en el ámbito de conocidas redes sociales como Youtube, Facebook y Twitter., donde dichas plataformas han sido restringidas e incluso sus cuentas han quedado bloqueadas.

Antes de eso, Rusia bloqueó Facebook y ralentizado el acceso a Twitter a fin de evitar que la población esté al corriente de lo que realmente está sucediendo en Ucrania tras la invasión. La medida se encuadra en la dinámica represiva que el Kremlin viene aplicando con especial saña desde 2020.

La BBC ya empezó a tener problemas de acceso esta semana igual que la Deutsche Welle (DW), la web independiente en lengua rusa Meduza, con sede en Letonia, Radio Svoboda y Voice of América.

Ampliar Una periodista trata de cubrirse durante un bombardeo en la ciudad ucraniana de Ipin. afp Un equipo de Sky News, tiroteado por una patrulla rusa en Ucrania El corresponsal jefe de la cadena británica Sky News, Stuart Ramsay, y el operador de cámara, Richie Mockler, fueron tiroteados durante una emboscada realizada por un escuadrón de reconocimiento ruso. Los hechos tuvieron lugar el lunes pasado mientras se dirigían en coche a la ciudad de Bucha, situada a 30 kilómetros de la capital de Ucrania, Kiev. Los dos hombres lograron salir del coche hacia un terraplén cercano, para después salir a la carrera mientras escuchaban dísparos detrás de ellos. «La primera ronda rompió el parabrisas. El camarógrafo Richie Mockler se acurrucó en el espacio para los pies del pasajero delantero. Entonces estábamos bajo ataque completo», relató en una crónica en primera persona publicada este viernes el propio corresponsal. Tanto él como su cámara lograron sobrevivir gracias a los chalecos antibala que llevaban, aunque sí resultaron heridos leves. «Estábamos convencidos de que los tiradores vendrían a acabar con nosotros. Se abrió una puerta y tres guardias (ucranianos) nos hicieron señas para que entráramos en su taller», narró Ramsay, quien confirmó que el resto de la noche estuvieron en la fábrica esperando un rescate por parte de la cadena británica. Finalmente varios miembros de la Policía local les escoltaron hasta lugar seguro.

Guerra en Ucrania