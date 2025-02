Ponsatí afirma que la independencia justifica asumir que haya muertos

Cristian Reino Barcelona Lunes, 14 de marzo 2022, 16:40 | Actualizado 17:36h. Comenta Compartir

La exconsejera de Educación, Clara Ponsatí, huida en Escocia y europarlamentaria junto a Carles Puigdemont, insiste en reivindicar la vía eslovena para alcanzar la independencia de Cataluña. La eurodiputada de Junts ha defendido este lunes que para ella la independencia de Cataluña es tan importante como para «valer la vida de una persona». «Sí, yo creo que sí. En todas las grandes causas ha habido sacrificios muy importantes. Que me enseñen una donde no haya habido grandes sacrificios«, ha afirmado esta mañana en RTVE. A su juicio, este es un debate «muy pertinente» que debería abrir el nacionalismo.

Ponsatí reclama sacrificios personales en forma de vidas humanas para poder culminar el proceso hacia la secesión y critica a Puigdemont por no llegar hasta el final por miedo a que se produjera una escalada de violencia. «No estoy diciendo que esté dispuesta a la violencia, pero cada uno tiene que saber qué coste está dispuesto a pagar; nadie obliga nada a nadie», ha afirmado. Días atrás, durante la presentación del libro que ha escrito sobre el 'procés', ya advirtió de que a su entender el Estado estaba dispuesto en octubre de 2017 a matar para frenar el desafío independentista. «Si es necesario, utiliza la violencia tanto como la necesite. ¿Esto significa que estarían dispuestos a matar? Estoy convencida», aseguró. No obstante, cree que el independentismo no tendría que frenar aunque existiera ese riesgo de violencia. Los líderes políticos no deben tomar decisiones «paternalistas», según ha dicho. No deben decir «esto no lo haremos porque os protejo, porque es un planteamiento igual que decir que no lo haremos nunca», ha rematado.

Ponsatí ha comparado Ucrania con Cataluña y no ha descartado estar dispuesta a morir por la independencia. «Miras las imágenes de los pueblos que están siendo ocupados por el ejército ruso y ves a ciudadanos ucranianos saliendo a la calle con las manos vacías. Esta gente está dispuesta a defender sus derechos frente a una invasión», ha ensalzado.

Las palabras de la dirigente nacionalista han sido criticadas desde todos los ámbitos. ERC las ha calificado de «desafortunadas». Ciudadanos cree que con declaraciones de este tipo «se llenan las sociedades de odio y de sangre». «Lo que tiene que hacer es venir a España, responder de los delitos que cometió y dejar que la gente normal trabaje y viva en unión y paz», ha afirmado Carlos Carrizosa, de Cs.