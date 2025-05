La población civil se blinda para la guerra

Álvaro ybarra zavala Sábado, 26 de febrero 2022, 21:24 | Actualizado 23:59h. Comenta Compartir

Da igual la edad, el sexo o el origen de cada uno en estos momentos en las calles de Zhytomer . Todos están unidos en un un único objetivo; defender su tierra. A lo largo de las calles de la capital administrativa de la región de Zhytomer Oblast miles de personas trabajan hombro con hombro para levantar la defensa de su ciudad. « No tenemos miedo, vamos a luchar, queremos defender nuestra tierra, Putin no nos da miedo, aquí nos encontrará» asegura Olena Igorevna una joven estudiante universitaria mientras que cierra sacos de arena que harán de parapeto en una posición defensiva del centro de la ciudad. Esta con su madre Svitlana que tiene 65 años. Ella tampoco tiene miedo «Yo viví la época soviética y no quiero que esa etapa oscura que viví durante la mayor parte de mi vida vuelva. Quiero un futuro para mi hija. Haré todo lo que esté en mi mano para que Putín salga derrotado de Ucrania» nos dice.

Al otro lado de la plaza, un camión repleto de arena comienza una maniobra para descargar su carga. Vadim dirige la maniobra. Es un voluntario que se ha unido a las unidades civiles de defensa territorial. Está a cargo de la coordinación de todos los preparativos de defensa operativa en este sector de la ciudad. «¡Despacio , despacio!« Grita mientras que ordena a un grupo de hombres que se suban al camión para comenzar la descarga de arena. «Nunca pensé que me vería en una situación así, es una locura. Sin embargo no nos queda otra alternativa más que defendernos, nadie vendrá a hacerlo por nosotros». Un nutrido grupo de gente armados con palas trabajan sin descanso llenando sacos de arena. Todos tienen un mismo objetivo, sobrevivir. Una nueva orden de Vadim hace que todos los hombres dejen las palas y acudan de inmediato a descargar tres nuevos camiones que llegan a la plaza del ayuntamiento repletos de defensas antitanque. Vadim los organiza en grupos de cinco y sin ningún tipo de ayuda descargan a pulso la pesadas piezas de metal que harán de parapetos frente a un posible avance de tanques rusos por el centro de la ciudad.

Al otro lado de la ciudad, en el mercado no se ve ningún alma. Prácticamente todos los comercios permanecen cerrados. Sola y en el único puesto que está abierto en este sector del mercado encontramos a Tamara Kovalchuk. Tiene 53 años, vende flores y no ha querido dejar de abrir hoy su pequeño negocio. «He decidido abrir hoy mi negocio porque quiero brindar algo de luz y esperanza a la gente. Yo me niego a pensar que esta guerra continue. Estoy segura que llegarán a un acuerdo y volveremos pronto a nuestra vida de siempre».

Su optimismo sin embargo choca con el ambiente de tensión que ya reina en la ciudad. Todo el mundo es sospechoso de poder ser colaborador o saboteador Ruso. La policía controla la seguridad de la ciudad y cuenta con el apoyo de voluntarios civiles del batallón territorial. Las sirenas de coches de policía levanta la alarma de los transeúntes que pasean por el parque de la calle Kaatedralna. Un hombre que supuestamente esta haciendo marcas con un spray levanta las sospechas de los vecinos y deciden avisar a la policía. La policía rodea de inmediato al sospechoso y lo detiene. El ambiente es tenso. En los alrededores del parque la policía da el alto a todos los transeúntes y les exige que se identifiquen con sus documentos oficiales. La escena dura unos veinte minutos durante los cuales curiosos desde las ventanas de los edificios contiguos inmortalizan el momento con sus teléfonos móviles.

No muy lejos del parque de calle Kaatedralna, en una avenida principal del centro administrativo una columna de hombres y mujeres se afana por terminar de levantar una barricada. Entre ellos se encuentra Volodymir, un empresario ucraniano de Zhytomer que ha decidido quedarse para defender su ciudad. «Yo nunca pensé que me vería defendiendo mi país de Rusia. Los Rusos siempre han sido para nosotros como hermanos», nos dice. Junto a él, un joven llamado Olek que hasta el comienzo de la guerra se dedicaba a jugar al fútbol en un equipo de una liga regional nos cuenta que la guerra le pilló de visita a unos amigos y que ahora ha decidido quedarse para defender la ciudad.

La tensión ha ido en aumento durante las últimas horas en Zhytomer. Las sirenas de alerta de bombardeos se han convertido en parte del día a día de lo sonidos de la ciudad. De madrugada en un refugio improvisado en uno de los hoteles de Zhytomer se refugia Olixiy Yefimovy, junto a su mujer Olena, su hija Nikita y su suegra Katreyna. Han huido de Kiev: «Yo vivo en el barrio de Bucha. Ayer por la mañana junto a mi casa comencé a escuchar disparos y decidí junto a mi mujer huir de la ciudad. No se que vamos hacer, porque míranos, estamos otra vez en un refugio, ya no se si existe algún lugar seguro en Ucrania».