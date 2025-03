EE UU llama a Rusia a optar por la «vía pacífica»

Rafael M. Mañueco Corresponsal en Moscú Miércoles, 19 de enero 2022, 12:31 | Actualizado 22:02h. Comenta Compartir

El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, que este viernes tiene previsto reunirse en Ginebra con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, ha pedido este miércoles desde Kiev al presidente Vladímir Putin que opte por la «vía pacífica» para resolver su conflicto con Ucrania. «Yo espero firmemente que podamos mantenernos en una vía pacífica y diplomática, pero en última instancia esta es una decisión del presidente Putin», manifestó Blinken de visita en la capital ucraniana. Según sus palabras, si el jefe del Kremlin eligiese la vía militar se adentraría en un camino «de confrontación que tendría consecuencias para Rusia».

En relación con el dispositivo militar que Rusia tiene desplegado junto a la frontera ucraniana, el jefe de la Diplomacia estadounidense afirmó que «sabemos que hay planes en marcha para incrementar ese contingente en muy poco tiempo y eso da al presidente Putin la capacidad, a corto plazo, de lanzar más acciones agresivas contra Ucrania».

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo el martes que «estamos en una etapa en la que Rusia podría en cualquier momento lanzar un ataque contra Ucrania». Afirmó también que, en tal caso, EE UU «no descarta ninguna opción» para hacer frente a tal posibilidad, alertando al mismo tiempo de que «la situación es extremadamente peligrosa».

La embajada rusa en Washington respondió con un comunicado señalando que «el 18 de enero, altos funcionarios de la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Pentágono anunciaron al unísono la ausencia de medidas de desescalada en la frontera ruso-ucraniana y argumentaron que nuestro país podría invadir el país vecino en cualquier momento, incluyendo también el territorio de Bielorrusia».

Un «derecho soberano»

A este respecto, prosigue la nota de la legación diplomática rusa, «reiteramos una vez más: Rusia no va a atacar a nadie. La práctica de mover tropas en nuestro propio suelo es nuestro derecho soberano. Pedimos que se ponga fin a la histeria y que no aumente la tensión en torno al problema de Donbass. Y lo más importante, no instiguen a Kiev a cometer nuevas provocaciones».

«Si Estados Unidos está realmente comprometido con los esfuerzos diplomáticos para resolver el conflicto en Ucrania, debería abandonar los planes para suministrar nuevas partidas de armas a las Fuerzas Armadas ucranianas. Debería también usar su influencia con las autoridades ucranianas para convencerlas de que dejen de sabotear los acuerdos de Minsk», concluye el comunicado.