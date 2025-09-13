HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Perú suma más de cinco millones de alpacas. R. C.

Perú, el rey de las fibras

Ecos del mundo ·

El antiguo imperio inca es la cuna de la vicuña. Con su pelo se confeccionan prendas de miles de euros. La feria textil más importante del mundo desvela en París las últimas propuestas

Abraham de Amézaga

Sábado, 13 de septiembre 2025, 18:27

Si para el gran público Perú es célebre por el Machu Picchu y su exquisita gastronomía, los expertos del vestir saben que algunas de las ... fibras más extraordinarias del mundo proceden del país andino. Empezando por la más famosa y cara de todas ellas, la de la finísima vicuña. Animal de la familia de los camellos, se esquila cada dos años mediante un proceso extremadamente artesanal, y sus ejemplares son muy escasos. De hecho, la especie estuvo a punto de desaparecer.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los mayores morosos extremeños con Hacienda
  2. 2 Una reyerta en la barriada cacereña de Aldea Moret se salda con seis heridos y seis detenidos
  3. 3 Homenaje motero en Badajoz a Marcos, el joven fallecido en accidente
  4. 4

    El campeonato mundial de Rally Raid llena los hoteles de Badajoz la última semana de septiembre
  5. 5 Herida una mujer tras ser atropellada en Cáceres
  6. 6 La prensa internacional pone el foco en una bodega extremeña con apellido argentino
  7. 7 La presión policial se intensifica contra las redes de drogas en la provincia de Badajoz
  8. 8 Prisión provisional para un vigilante acusado de agresiones sexuales en un centro de menores de Villanueva
  9. 9 La Junta y las empresas no llegan a un acuerdo y el transporte escolar de 5.000 alumnos sigue sin garantizarse
  10. 10 El regreso del chef extremeño reconocido en la élite mundial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Perú, el rey de las fibras

Perú, el rey de las fibras