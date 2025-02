Parten de Mariúpol 160 vehículos por el primer corredor humanitario

Diana Martínez Lunes, 14 de marzo 2022, 21:20 Comenta Compartir

Un atisbo de esperanza nace en la ciudad ucraniana de Mariúpol, situada en el mar de Azov, la más castigada por el fuego de sus baterías y de los rebeldes de Donetsk. Lleva más de dos semanas asediada por las tropas rusas. Las bombas no cesan y los habitantes están al borde de la desesperación. Incomunicados, privados de agua, gas y electricidad, así como con déficit de alimentos y medicamentos. Salir de allí es el deseo de los lugareños y este lunes, finalmente, se abrió un corredor humanitario por primera vez en la urbe, gracias al cual logró salir una caravana de 160 vehículos particulares, afirmó el Ayuntamiento.

Los civiles, que hasta hasta este lunes no habían podido escapar de la localidad, pasaron por el pueblo de Melekine, Portovske, Mangush y Berdyansk para finalmente dirigirse hacia Zaporiyia. «A partir de ahora, pasar los puntos de control no es un problema», anunció el asesor del alcalde de Mariúpol, Petro Andryushchenko, quien, no obstante, puntualizó que oficialmente no pueden garantizar la seguridad en el pasillo de evacuación, «pero este es el único corredor que tiene aprobación oficial y que realmente funciona hoy».

Mientras tanto, este lunes la ciudad asediada esperaba recibir su primera ayuda humanitaria consistente en unas 90 toneladas de alimentos y medicinas. El paquete tenía previsto llegar el pasado sábado, pero el convoy tuvo que darse la vuelta debido a las tropas rusas.

2.500 muertos

La situación en la ciudad es «apocalíptica», denunció la Cruz Roja. En Mariúpol han caído ya unas cien bombas –solo del sábado al domingo hubo veintidós– y ya han perdido la vida más de 2.500 habitantes, según las autoridades locales. «Cada bombardeo trae una destrucción terrible y se lleva lo principal que existe: la vida de los residentes pacíficos», expresaron desde el Consistorio, que el fin de semana recordó que quedaban al menos 400.000 personas bloqueadas en la urbe. En un nuevo intento por frenar la guerra, el Papa instó el domingo a parar la «masacre» en esta «ciudad mártir».

Por otra parte, las autoridades ucranianas anunciaron este lunes la apertura de diez corredores humanitarios en Kiev y Lugansk para favorecer la evacuación de civiles ante la ofensiva militar de las fuerzas del Kremlin.

