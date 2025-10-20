HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Una bomba destruye un edificio en Gaza durante los bombadeos de represalia de Israel por el ataque a sus solados. AFP

Trump promete «manejar con dureza» los ataques de «elementos rebeldes» en Gaza

Estados Unidos cree que Hamás sigue comprometido y que la tregua «se mantendra» mientras Jared Kushner llega a Israel con la misión de convencer a Netanyahu de que «debe mejorar» la vida de los palestinos

M. Pérez

Lunes, 20 de octubre 2025, 11:13

Comenta

Estados Unidos manejará «con dureza» los brotes de violencia en Gaza. El presidente, Donald Trump, se ha reafirmado esta pasada noche en la validez del ... alto el fuego en la región después de que este domingo milicianos de Hamás atacarán al ejército hebreo y éste respondiera con una oleada de bombardeos sobre la Franja. El enfrentamiento costó la vida a dos soldados de un batallón de ingeniería, cuya excavadora fue destruida por un misil antitanque, y a una treintena de palestinos entre civiles y combatientes islamistas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

