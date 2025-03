Tres semanas sin bloqueo por Navidad

mikel ayestaran Corresponsal. Jerusalén Domingo, 26 de diciembre 2021, 00:08 Comenta Compartir

1.077. Ésta es la cifra de cristianos que quedan en Gaza y de ellos quinientos tendrán el ansiado permiso para poder viajar a Cisjordania y ver a sus familiares esta Navidad. Israel anunció que autoriza el viaje de menos de la mitad de esta minoría que sufre el bloqueo de la Franja como lo padece la mayoría musulmana. «Hay que esperar a que la situación no empeore por culpa por la pandemia y la gente pueda salir al menos a disfrutar esas tres semanas de permiso», comenta el padre Gabriel Romanelli, religioso de origen argentino del Instituto del Verbo Encarnado (IVE), que lleva más de dos décadas en Oriente Próximo y está al frente de la parroquia de la Sagrada Familia. Desde 2020 los permisos a cristianos estaban congelados debido al coronavirus.

El COGAT, organismo de defensa israelí responsable de los asuntos civiles palestinos, ha informado además de que también se permitirá el acceso a Jerusalén de los cristianos residentes en Cisjordania, sin especificar el número.

La presión dentro y fuera de la verja de separación ha empujado a la mayoría de cristianos a abandonar la Franja en los últimos años y el número se ha reducido de unos 3.500 en 2006 a poco más de 1.000 en la actualidad, la mayoría ortodoxos griegos. Pero entre ellos hay también 134 católicos. «Es curioso porque entre los denominados latinos somos 14 religiosos y 120 laicos, un porcentaje de religiosos en relación a la comunidad mayor incluso que en el Vaticano», bromea Romanelli, que trata de ser positivo pese a que más de la mitad de los cristianos se quedan sin poder salir, entre ellos el vicario de la parroquia.

Gaza, sin embargo, no es como Siria o Irak, otros dos países de la región con un éxodo masivo desde la invasión de Estados Unidos en 2003 para acabar con el régimen de Sadam Hussein, porque en Gaza «no hay persecución. La vida no es imposible, pero es muy difícil y si las cosas no cambian entonces sí será imposible. Cuanto más tiempo pase todo irá a peor, no se puede tener a dos millones de personas encerradas. Existe el Estado de Israel y el pueblo palestino también tiene derecho a existir», opina el religioso argentino.

Matrimonios imposibles

La llegada de los permisos ha sido recibida con esperanza entre una comunidad que trabaja estos días en la decoración navideña y sueña con poder salir, sobre todo los más jóvenes. El matrimonio se ha convertido en misión imposible para ellos y la falta de permisos para abandonar la Franja es un castigo colectivo para una minoría asfixiada por la restricción de movimientos, con familias partidas y jóvenes obligados a emigrar a Egipto para intentar buscar pareja y casarse.

Esto es Tierra Santa y por Gaza pasó la Sagrada Familia camino de Egipto, recuerdan una y otra vez los fieles para reivindicar la importancia de su presencia aquí. En el complejo de la Sagrada Familia, en el barrio de Zeitun de la parte vieja de Gaza, los cristianos tienen iglesia, escuela y residencia para sacerdotes y las hermanas del Instituto de las Servidoras del Señor y la Virgen, las Hermanas de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta y el Instituto de las Hermanas del Rosario. A apenas cien metros se encuentra también la tumba de Sansón, quien, según el libro de los Jueces, «tomó las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro, y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón».

En el siglo XXI poder seguir los pasos de Sansón y superar la verja levantada por Israel en torno a Gaza es un sueño para la inmensa mayoría de sus dos millones de habitantes, un sueño que esta Navidad cumplirán por tres semanas quinientos cristianos.

