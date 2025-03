Israel se prepara para la respuesta de Gaza tras el asesinato de 15 palestinos

Gaza clama venganza e Israel se prepara para la respuesta de las facciones palestinas. El ejército israelí rompió el frágil acuerdo de alto el fuego ... y lanzó a primera hora de este martes la 'Operación Escudo y Flecha' en la que mató al menos a 15 personas, entre ellas tres líderes de Yihad Islámica, facción palestina próxima a Irán. Los israelíes recuperaron los asesinatos selectivos para golpear al enemigo, pero esta vez los ejecutaron en acciones aéreas que también costaron la vida a sus mujeres, hijos y vecinos porque les sorprendieron mientras dormían. El ejército calificó estas muertes como «daños colaterales» y aseguró que «hemos logrado nuestro objetivo», según declaraciones de su portavoz, Richard Hecht, a la agencia AFP. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, dijo que la operación había sido un éxito.

El mando conjunto de la resistencia palestina emitió un comunicado en el que responsabilizó a Israel de «las consecuencias de este crimen cobarde» y aseguró que «debe prepararse para pagar el precio». Los israelíes comenzaron a evacuar las localidades más próximas a la Franja y pidieron a quienes opten por quedarse que no se alejen de los refugios. Benjamín Netanyahu reunió a su gabinete de seguridad y defendió estar listo «para todas las posibilidades» y advirtió de que «nuestro largo brazo llega a todo terrorista en el momento y lugar que nosotros elegimos».

A diferencia de ocasiones anteriores, los palestinos no respondieron de inmediato con el lanzamiento de cohetes. En la Franja se vivieron funerales multitudinarios, pero durante el día no salió un sólo proyectil en dirección Israel, lo que podría apuntar a la espera de otro momento más adecuado pues no sigue el patrón de los ciclos habituales de violencia. El último gran choque se produjo en agosto, duró tres días y 49 palestinos perdieron la vida. La semana pasada hubo un episodio leve de estas características tras la muerte del preso Khader Adnan, fallecido en una cárcel israelí después de una huelga de hambre de 89 días. Adnan era también de Yihad Islámica. Fueron apenas 24 horas de tensión entre cohetes palestinos y bombardeos israelíes.

El factor Hamás

El enviado de la ONU para Medio Oriente, Tor Wennesland, condenó la muerte de civiles e instó a todas las partes a ejercer la máxima moderación.

Israel apuntó una vez más a Yihad Islámica y su ministro de Energía, Israel Katz, amenazó a Hamás con matar a sus jefes si decidían tomar parte en la respuesta. Ismael Haniyeh, uno de los máximos dirigentes islamistas, respondió que «el asesinato de líderes no traerá más seguridad a Israel, sino que alentará a la resistencia». En las últimas operaciones, el país no ha golpeado al Movimiento de Resistencia Islámica y se ha centrado en dirigentes y posiciones de Yihad. Cada vez que ha llegado un ataque palestino ha sido obra de esta facción, que es mucho menos poderosa que Hamás. El Canal 12 de televisión informó de los primeros contactos entre Israel y Hamás a través de Egipto para pedirles que se mantengan al margen.

Ampliar Un ataque aéreo israelí en la ciudad de Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza EP

Los tres líderes islamistas asesinados son Jihad Shaker al-Ghannam, secretario general de las Brigadas Al Quds, brazo armado de Yihad Islámica, Khalil Salah al-Bahtini, comandante de esta facción al norte de la Franja alcanzado junto a su mujer e hija de cinco años, y Tariq Mohammed Ezzedine, a quien Israel acusa de ser el cerebro de la creciente actividad militar en Cisjordania y al que mató junto a sus dos hijos.