«Me da miedo cómo vendrán mis nietos tras el cautiverio»

Desde que se ha conocido el acuerdo alcanzado por el Gobierno de Israel y el grupo terrorista Hamás, los familiares de los rehenes se debaten ... entre la esperanza y el miedo. Hay incertidumbre ante la posibilidad de que sus seres queridos aparezcan o no en las listas de liberados que se van a ir haciendo públicas durante los próximos días; y preocupación por las condiciones en las que los encontrarán, especialmente a los niños.

Según la información que ha ido trascendiendo en las últimas horas, serán liberados 30 menores de los 48 que fueron secuestrados el pasado 7 de octubre, y también sus madres. Sin embargo, hay cierta confusión sobre si serán liberadas mujeres que no tengan niños pequeños. En un principio se hablaba de la liberación de ocho madres y otras doce mujeres, lo que completaría las 50 liberaciones.

Las reacciones ante el intercambio de rehenes por prisioneras palestinas se producían a las pocas horas de conocerse el acuerdo. Así, Gilad Korngold, que tiene siete familiares secuestrados. entre ellos tres niños –dos de ellos son sus nietos–, tres mujeres y a un hijo, aseguraba este miércoles a la prensa israelí que lo que más le preocupaba era ver en qué condiciones regresaban los pequeños, «qué les hicieron, cómo es su comportamiento. Me muero de miedo». Reconocía que les habían preparado para ayudarles psicológicamente en su retorno a casa, «que pensáramos qué íbamos a decirles. Dijimos que lo haríamos, pero no lo logramos, es imposible», lamentaba.

Lo peor de este acuerdo para Korngold es que sabe que su hijo Tal, de 38, no estará en ninguna de las listas. Pero él y su esposa seguirán luchando, «incluso después de que mi hijo regrese, continuaremos», afirmaba.

Confusión sobre las mujeres

Mientras parece claro que los niños tienen prioridad para salir y los hombres seguirán en manos de Hamás, hay una sombra de duda sobre las mujeres sin hijos y su presencia en esas listas, al menos aquellas más mayores y con posibles problemas de salud.

«Estoy aguantando la respiración. Espero que mi madre esté incluida en esta negociación. Pero todavía no tenemos información, aún no tenemos nombres. Solo sabemos que la liberación se hará en cuatro grupos. Y es un embudo muy intenso; mi madre tiene 84 años, pero me han dicho que, además de liberar a los niños y sus madres, es probable que también liberen a las mujeres mayores», declara Uri Rawitz, hijo de Elma Avraham, quien estaba en su hogar, próximo a la Franja de Gaza, cuando fue secuestrada por Hamás. Cuando los soldados israelíes evacuaron a los civiles, el hermano de Rawitz, que residía cerca, se negó a irse sin antes pasar por la casa de su madre. «Pero mi madre no estaba allí». Rawitz volvió a tener noticias de su progenitora al día siguiente. Un conocido de la familia encontró una imagen de Elma en uno de esos grupos de Telegram. «Y la foto sirvió para comprobar que aún estaba con vida». Cuarenta y siete días después, tras el acuerdo alcanzado, Uri afirma que «en este momento estoy esperando y rezando por poder ver a mi madre pronto. Aunque es incierto; todavía no he recibido ningún anuncio».

Quien también mostraba esperanza este miércoles era Inbar sobre la posible liberación de su tía Adina Moshe, de 72, secuestrada en el kibutz Nir Oz, mientras su marido Said era asesinado. «Estamos contentos, pero nerviosos: no sabemos si mi tía está en la lista de los liberados».

Adina, tras presenciar cómo mataban a su marido, «fue secuestrada descalza» a través de la ventana de la habitación segura en la que se encontraba. La confirmación de su arresto llegó al aparecer en un vídeo en las redes sociales, en el que se podía ver a la mujer en una motocicleta sentada entre dos miembros de Hamás, que celebraban la captura. Aunque no tiene hijos pequeños cautivos, por su edad y su salud tal vez podría estar entre los liberados.