El primer ministro de Irak sale ileso de un atentado con dron

Mikel Ayestaran Jerusalén. Corresponsal Domingo, 7 de noviembre 2021, 10:58 | Actualizado 15:49h. Comenta Compartir

«Pido calma y contención a todo el mundo», estas fueron las primeras palabras del primer ministro de Irak, Mostafá al Kazemi, tras salir ileso de un atentado contra su residencia en el corazón de la Zona Verde de Bagdad. Los ataques con cohetes contra esta parte de la ciudad, donde se encuentra también la Embajada de Estados Unidos, son habituales, pero esta vez se trató de un ataque con tres aviones no tripulados armados. Las fuerzas de seguridad lograron derribar dos aparatos, pero un tercero impactó contra la residencia, hirió a seis guardaespaldas del mandatario y causó daños materiales. «Los ataques cobardes con cohetes y drones no construyen patrias y no construyen un futuro», declaró Kazemi en un discurso dirigido a una nación que vuelve a asomarse al borde del precipicio.

Desde que Estados Unidos invadió el país en 2003 no hay espacio para la calma en Irak. El atentado fallido contra el primer ministro se produjo dos días después de las violentas protestas encabezadas por los partidarios de las milicias chiíes leales a Irán, que no aceptan la derrota en las urnas sufrida en las elecciones del 10 de octubre por su brazo político. Al menos dos manifestantes fueron abatidos por disparos de las fuerzas de seguridad que recurrieron al fuego real para frenar una marcha a la Zona Verde. «Los manifestantes sólo tenían una demanda contra el fraude en las elecciones. Responder con fuego real significa que ustedes son los primeros responsables de este fraude», fueron las palabras de Qais Al-Khazali, líder de la milicia Asaib Ahl al-Haq, en los funerales de los caídos.

Al Khazali alertó el mismo viernes de «cualquier tentativa de actores vinculados a los servicios de inteligencia de bombardear la Zona Verde y acusarnos después a nosotros». Una forma de intentar evitar que todas las miradas apunten ahora a las milicias e Irán, país que condenó de manera inmediata «este acto de sedición» del que culpó a «grupos extranjeros», en palabras compartidas en Twitter por el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Shamkhani.

Sin resultado electoral

Algunos ven la mano de Irán, los iraníes la de «grupos extranjeros» y Bagdad vuelve a ser el tablero en el que distintos países dirimen sus diferencias. Un mes después siguen sin conocerse los resultados finales de las elecciones del 10 de octubre, las que registraron menor participación de la historia del país, pero todos los datos ofrecidos hasta ahora por la Comisión Electoral apuntan a una debacle del brazo político de las milicias chiíes, que bajarían de 48 a 15 a asientos. El movimiento del clérigo Muqtada Al Sader fue el claro vencedor en la cita electoral.

Temas

Irak