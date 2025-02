Occidente confía en que Irán renuncie a atacar Israel si se pacta un alto el fuego en Gaza

Mientras Irán e Israel cruzan amenazas y se preparan para un baño de sangre en el campo de batalla, las diplomacias de Estados Unidos, Francia, ... Reino Unido, Italia y Alemania se aferran a una última oportunidad para evitar la escalada bélica en Oriente Medio. A partir de mañana, EE UU, Catar y Egipto, que actúan como mediadores, tratarán de pactar un alto el fuego en Gaza, donde ya han muerto 40.000 civiles bajo las bombas del ejército israelí. Según altos funcionarios de Irán consultados por la agencia Reuters, sólo una tregua en la Franja evitaría que su país tomara represalias contra Israel por el reciente asesinato en Teherán, capital iraní, del líder de Hamás Ismail Haniye.

Los presidentes de Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido abogaron el martes en un comunicado conjunto por «la defensa de Israel contra la agresión iraní» mientras reclamaban nuevas negociaciones para conseguir la paz en Gaza. «Pedimos a Irán que renuncie a sus amenazas constantes y advertimos de las graves consecuencias en caso de que se produjera un ataque», subrayaron.

El canciller alemán, Olaf Scholz, y el primer ministro británico, Keir Starmer, hablaron por teléfono con el nuevo presidente de Irán, Masoud Pezeshkian. El líder laborista confesó estar profundamente preocupado por la situación en la región y ha pedido a todas las partes que «reduzcan la tensión y eviten una mayor confrontación regional». En su charla con Pezeshkian, dejó clara su postura: la guerra no beneficia a nadie y hay un «grave riesgo de error de cálculo» sobre las consecuencias de una escalada bélica, por lo que «es el momento de mantener la calma y hacer una reflexión cuidadosa».

El Gobierno de Irán mostró de inmediato su rechazo a todos estos mensajes e instó a Occidente a presionar a Israel para que ponga fin a la invasión de Gaza. Teherán defendió su «derecho a golpear» a su enemigo en respuesta al asesinato de Haniye, que atribuye a las fuerzas de inteligencia hebreas. «Este tipo de llamamientos (por parte de Occidente) responden a motivos políticos y son ilógicos, suponen una muestra de apoyo al régimen de Israel para que siga cometiendo más crímenes en la región», criticó el portavoz del Ministerio de Exteriores, Naser Kanani. Irán, agregó, «no necesita consejo o permiso de nadie para defender su seguridad y su integridad territorial».

Mientras, la Franja sigue sumida en el caos, la hambruna y la bombas. El martes, varios misiles de ejército hebreo destruyeron un edificio del campo de refugiados de Khan Jounis. Entre los fallecidos estaban diez miembros de la misma familia. Sólo sobrevivió un bebé, una niña de tres meses. El horror lleva diez meses instalado en Gaza. Y ahora, tras la operación supuestamente ejecutada por Israel para acabar con Haniye, la guerra está a punto de implicar a dos países, Irán e Israel, con arsenal atómico. El líder supremo iraní, el Ayatolá Alí Jamenei, se comprometió a «castigar duramente» a Israel por el atentado en Teherán.

Difícil negociación

La tensión es máxima a pocas horas de que se inicie la reunión entre los mediadores que buscan una tregua en Gaza. Hamás ha anunciado que no acudirá a la cita si no cesan los ataques desde Tel Aviv. Israel, según 'The New York Times', ha añadido más condiciones para alcanzar una tregua al exigir la permanencia de sus tropas en algunos corredores fronterizos de la Franja, algo que no figuraba en el plan de paz inicial diseñado por Joe Biden, presidente de EEUU. Y según fuentes iraníes citadas por Reuters, Teherán se plantea por primera vez enviar una representación para negociar en la trastienda de esta cumbre de urgencia que se celebrará en Egipto o Catar.

El tiempo para alcanzar un acuerdo de paz se agota. Un alto funcionario de seguridad iraní asegura que sus tropas armadas lanzarán, en alianza con la milicia libanesa de Hezbolá, un ataque directo si las conversaciones fracasan o perciben que Israel trata de alargar las negociaciones. La diplomacia internacional no duerme estos días. Occidente presiona tanto a Israel como a Teherán. «Algo podría suceder esta semana por parte de Irán y sus representantes... Esa es la evaluación de Estados Unidos y de Israel», dijo el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby.

Meir Litvak, investigador principal del Centro Alianza para Estudios Iraníes de la Universidad de Tel Aviv, cree que Irán actuará en función de sus intereses y no en los de Hamás, su aliado. A su juicio, Teherán se ve obligado a tomar una represalia contra Israel, aunque no quiere provocar una guerra a gran escala. «Es probable y casi inevitable que se produzca un ataque, pero no sé la escala ni el momento», señaló. Saeed Laylaz, analista radicado en Irán, asegura que a los líderes de la República Islámica les interesa ahora que se rubrique un alto el fuego en Gaza «para evitar una escalada bélica y fortalecer su posición en la región».

La represalia de Irán

Según Reuters, que cita dos fuentes de alto rango cercanas a Hezbolá, Teherán está dispuesto a dar una oportunidad a las negociaciones pero sin renunciar a tomar represalias. Una tregua en Gaza daría a Irán la posibilidad de realizar sólo un ataque «simbólico» contra algún interés israelí sin forzar la situación hasta el punto de desencadenar una guerra total contra un país apoyado por Estados Unidos, que ya tiene un portaaviones en la zona y que enviado otro y una submarino nuclear.

El acuerdo para que cesen las hostilidades no es fácil. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, mantiene, al menos en público, su objetivo de lograr una «victoria absoluta» en Gaza sobre la milicia de Hamás. Pero su ministro de Defensa, Yoav Gallant, ha mostrado sus dudas sobre esa posibilidad. Hay fisuras en el Ejecutivo hebreo ahora que este conflicto y la crisis humanitaria que ha provocado llegan a un cruce clave: la negociación de un alto el fuego que puede evitar o, al menos, mitigar la respuesta militar de Irán contra Israel. Paz o guerra, con todo lo que supone. La agencia Fitch ha rebajado la calificación de Israel de A+ a A porque teme que «el conflicto en Gaza pueda durar hasta bien entrado 2025».