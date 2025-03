Quién es Noa Argamani, una de las rehenes liberadas por Israel, cuyo secuestro en moto se hizo viral

Julia Fernández Sábado, 8 de junio 2024 | Actualizado 09/06/2024 10:31h. Comenta Compartir

La doble operación de Israel para liberar a cuatro rehenes secuestrado por Hamás el 7 de octubre ha permitido que Noa Argamani, de 25 años, regrese a casa. Se trata de la chica que se hizo viral por un vídeo en el que pedía por su vida cuando la estaban secuestrando. Noa se encontraba disfrutando de un festival de música, el Nova, cuando las fuerzas de Hamás entraron al recinto y atacaron a los presentes. Murieron 1.200 personas y otras 250 fueron tomadas como rehenes, entre ellas, la chica, cuyo rostro se convirtió en símbolo del ataque.

El vídeo de su secuestro fue uno de los primeros que se viralizó al comienzo de esta guerra. Con el horror en el rostro, Noa clamaba por su vida. «¡No me maten!», le decía a sus dos captores, que la habían sentado entre ellos en la moto en la que se la llevaban. Fue una escena que dio la vuelta al mundo y ponía los pelos de punta.

Justo antes de que se la llevaran del desierto, Noa mandó un mensaje desesperado a su amiga. Decía que «no podía salir» del estacionamiento. A lo que la otra chica le respondió con un claro: «Escóndente. Avísame de que todo está bien». Pero ese mensaje nunca llegó, el que recibió fue otro: «No tenemos coche». A partir de ahí, se hizo el silencio hasta que vieron la grabación de Noa gritando por su vida.

Un audio en mayo

A mediados de enero, Hamás difundió otra grabación de los rehenes en cautiverio. Ahí, su familia y allegados pudieron ver que Noa había sobrevivido y continuaba secuestrada. Y en mayo se publicó un audio con su voz. Noa aseguraba que estaba encarcelada con las Brigadas Al-Qassam: «He estado en cautiverio por más de 237 días y no sé hasta cuándo. Que miles de mujeres y hombres salgan y bloqueen las calles de Tel Aviv y no vuelvan hasta que volvamos a casa. No pongan nuestro destino en manos de Netanyahu y el Consejo de Guerra. El tiempo se está acabando. La gente debe decidir. No queremos morir aquí», relataba.

Este sábado ha sido liberada por fin en Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza y ha podido abrazar a su padre, Yaakov, que precisamente cumplía años. Su madre, Liora, aún no puede creerse que en unas horas pueda volver a casa. Era su mayor deseo. «No me queda mucho tiempo en este mundo. Quiero verla una vez más. Hablar con ella una vez más», explica la mujer, de 61 años, afectada por un tumor cerebral en estadio cuatro.

Argamani ha hablado también por teléfono con el primer ministro, Benjamin Netanyahu y con el presidente, Isaac Herzog. «Te abrazo en nombre de toda la nación de Israel», le ha dicho este último. Ella se ha mostrado «muy emocionada» y feliz por su liberación. «Mejora con tu familia y abraza también a tu madre», ha añadido Netanyahu. Sin embargo, la felicidad de Noa no es completa: su novio, Avinatan Or, que también fue secuestrado el 7 de octubre, permanece en cautiverio.

