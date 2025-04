Netanyahu considera la primera fase del acuerdo con Hamás como un «alto el fuego temporal»

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha calificado la primera etapa de acuerdo con Hamás como un «alto el fuego temporal». A pocas horas ... de que la tregua se aplique a las 8.30 horas (7.30 en España) de este domingo, el dirigente hebreo ha hecho sus primeras declaraciones sobre el pacto enfatizando que su país no descansará hasta que «se cumplan todos los objetivos bélicos», entre ellos el retorno de todos los rehenes.

Netanyahu afirma que tanto el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, como su antecesor Joe Biden le han autorizado a reanudar los combates en la Franja si se suspenden las siguientes fases del acuerdo. Es más, asegura que Washington se ha comprometido a enviar a Israel todo el armamento necesario para volver a la lucha de «nuevas maneras y con gran poder».

El Gobierno hebreo ha vuelto a protagonizar este sábado un nuevo roce con la milicia, en lo que muchos analistas interpretan como una operación del primer ministro para hacer ver que él controla los tiempos. En un comunicado de su oficina, Netanyahu ha señalado que «no avanzaremos» en el acuerdo hasta que «recibamos una lista de los rehenes que serán liberados, como se acordó». Según el borrador del pacto, Hamás debería facilitar la identidad de los tres primeros rehenes que liberará este domingo con al menos 24 horas de antelación. Pero no lo ha hecho. El canje por los presos está establecido a las cuatro de la tarde y tampoco se descarta un retraso. En cualquier caso, el primer ministro subrayó que «Israel no tolerará violaciones del acuerdo» y agregó que «la única responsabilidad recae en Hamás».

La disonancia, en cualquier caso, no parece que vaya a ir demasiado lejos. No más que un retraso horario en el canje. El Ejecutivo aprobó el sábado el acuerdo de alto el fuego y Estados Unidos presiona directamente sobre Netanyahu para que el intercambio suceda este domingo, justo en la víspera de la juramentación de Donald Trump. Los familiares de los cautivos han urgido además al primer ministro a que lleve hasta el final el acuerdo y «declare que la guerra ha terminado. Al nuevo presidente estadounidense, las familias le piden que se »mantenga alerta« y garantice que el pacto »se implemente en su totalidad y no se desmorone«.

Las Fuerzas de Defensa, mientras tanto, afirman que ya han completado sus preparativos para recibir a los rehenes liberados. Han establecido tres complejos cerca de la frontera, en la base de Re'im, el cruce de Kerem Shalom y el cruce de Erez. Allí les esperará un dispositivo montado con médicos y psicólogos. Luego serán escoltados a los hospitales israelíes donde les aguardarán sus familias

El ejército también ha publicado una advertencia a la población palestina para que no se acerque a las zonas de la Franja donde este domingo estarán desplegadas las tropas. «No os acerquéis a las tropas de las FDI en la zona hasta nuevo aviso. Si os acercáis a ellas estaréis expuestos al peligro», ha difundido en las redes sociales un portavoz militar.