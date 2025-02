Netanyahu se ampara en el derecho de Israel «a protegerse» para insistir en la respuesta a Irán

Israel trabaja con dos grandes frentes abiertos: la respuesta a Irán por el ataque del fin de semana y la cada vez más próxima operación contra la ciudad gazatí de Rafah. Debate sobre cuándo y cómo llevará a cabo ambas, pero tiene claro que son ... innegociables. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, se lo dejó claro este miércoles a los ministros de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, y el Reino Unido, David Cameron, que viajaron a Tel Aviv para tratar de convencerle sobre la necesidad de una operación medida que no incremente la tensión en Oriente Medio. No tuvieron éxito. 'Bibi' se amparó en el derecho hebreo «a protegerse» para desoír cualquier recomendación externa.

Aunque el gabinete de guerra no ha decidido el momento en que realizará una operación arriesgada por las repercusiones que puede traer en el complicado mapa de la región –de hecho también tiene un ojo puesto en Líbano, desde donde este miércoles Hezbolá realizó un ataque que hirió a varios soldados hebreos–, sí ha dejado clara la necesidad de llevarla a cabo, aunque sin urgencia. La prensa recoge numerosos escenarios posibles. 'The Jerusalem Post' aseguró ayer que ya está decidido cómo será el golpe a Irán y sus grupos aliados en la región, pero que el momento de hacerlo no está cerrado debido a los preparativos necesarios. La acción no parece inminente, ya que el jefe del Ejército, Herzi Halevi, declaró que su política interna «busca que al menos los ciudadanos puedan vivir tranquilos esta semana de Pesaj (Pascua judía) como en años anteriores».

Las opciones que manejan los medios locales, siempre citando a fuentes de la seguridad bajo condición de anonimato, van desde un ataque a gran escala contra infraestructuras nucleares hasta bombardeos a fábricas de drones o misiles balísticos, pasando por algo más comedido como asesinatos selectivos. Esta dínamica ya fue utilizada en el pasado con científicos de la carrera atómica de la república islámica.

Mientras, los iraníes vivieron este miércoles desfiles militares con motivo del Día de las Fuerzas Armadas. El presidente, Ebrahim Raisi, repitió el mensaje que el régimen extiende desde el sábado: «la más mínima acción de Israel acarreará una respuesta masiva y dura».

Evacuación de civiles en Gaza

El choque directo con los persas ha eclipsado la guerra en Gaza, en la que los hebreos han dado un paso clave para invadir la ciudad fronteriza con Egipto que se ha convertido en refugio para 1,5 millones de palestinos. Desde la retirada del ejército del sur, miles de civiles han dejado la zona para regresar de nuevo a sus casas o lo que quede de ellas. Los militares no les permiten llegar al norte de la Franja, pero sí a la zona centro, donde se pudieron ver incluso imágenes de playas abarrotadas de gazatíes en un día marcado por las altas temperaturas.

Los bombardeos no han cesado, pero antes de cualquier operación a gran escala en Rafah los aliados de Israel pidieron que evacuara al mayor número posible de civiles. Según un comunicado de la oficina del ministro de Defensa, Yoav Gallant, además de debatir sobre la respuesta a Irán, los preparativos para el asalto fueron parte clave de la reunión del gabinete de seguridad celebrado el lunes. Gallant destacó la importancia de la «salida de la población y la mejora de las carreteras para poder llevar alimentos y equipos médicos» a las zonas señaladas como seguras para esas personas, pero que no se han especificado hasta el momento.

La violencia en todos los frentes ha sepultado a las conversaciones indirectas entre Israel y Hamás. El primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, lamentó que el «estancamiento» del diálogo abrirá las puertas a «la expansión del conflicto» por Oriente Medio.