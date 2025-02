Las mujeres que han alcanzado el poder en Hamás y Hezbolá

Está muy extendida la imagen de las combatientes kurdas luchando contra el Estado Islámico en la guerra de Siria. O la de soldados femeninos del ... ejército israelí, como la de la oficial Ella Waweya, árabe y musulmana que utiliza las redes sociales para convencer a las mujeres de su religión de que Israel es víctima y no culpable de los últimos acontecimientos en la zona. Pero la visión que predomina en el mundo occidental sobre el papel femenino en organizaciones como Hamás y Hezbolá es la de madre con chador que acepta la muerte de su marido en atentados contra el estado de Israel en la esperanza de complacer los deseos de Alá, educando a sus hijos en el Islam para seguir el ejemplo del padre si hiciera falta.

Sin embargo, algunas de ellas han roto el techo de cristal, alcanzando el poder en el seno de estas dos organizaciones consideradas terroristas por medio mundo. Mujeres con estudios y familia. Es el caso de la palestina Jamila Al-Shanti, abatida ayer a los 68 años en Gaza durante un ataque aéreo israelí. Viuda del cofundador de Hamás Abdel Aziz Al-Rantisi (muerto en la Segunda Intifada), en 2021 se convirtió en la primera mujer miembro de su brazo político. A su lado, Fatima Shurrab, líder de la sección de mujeres de Hamás, involucrada en actividades populares y de la organización.

Ya en 2006, con el triunfo de este grupo en las elecciones palestinas, Al-Shanti fue una de las seis parlamentarias de Hamás. Hasta ese momento, tenía su puesto de catedrática de Psicología y Educación en la Universidad Islámica de Gaza. Fundadora del grupo de mujeres, se hizo muy popular al encabezar una marcha ese año contra el asedio israelí a una mezquita de Gaza en la que se escondían 70 de sus militantes. Tres días después, su casa fue bombardeada; ella había salido, pero su cuñada y otras dos personas murieron en el ataque.

La 'Madre de los Mártires', tres de sus diez hijos muertos

En una entrevista concedida aquel año hablaba así: «Que una mujer de Hamás esté en el Parlamento es muy importante porque el mundo tiene muchas ideas equivocadas sobre esta organización, especialmente sobre cómo trata a las mujeres. Y la intención es corregir muchas ideas sobre cosas que no provienen del Islam sino de la tradición. No es lo mismo. Es muy diferente. Vamos a mostrar al mundo que somos civilizados, que somos mujeres civilizadas».

Pero entre aquellas nuevas parlamentarias estaba Maryam Farhat. Conocida también como Umm Nidal, pero sobre todo como la 'Madre de los Mártires', pues tres de sus diez hijos murieron en atentados contra Israel. Se le atribuye la frase: «Ojalá tuviera 100 niños como Mohammad. Los sacrificaría por el amor de Dios». Se refería a uno de sus vástagos, abatido a tiros por soldados judíos en un ataque a un asentamiento israelí en el que murieron cinco estudiantes. Falleció en 2013 a los 64 años por enfermedad.

Inmoladas

También salieron elegidas Huda Naim, líder del movimiento de mujeres; Nermin Ibrahim, practicante de kárate de 21 años en aquel entonces y presidenta del Comité Femenino de Estudiantes después de haber cursado con notas excelentes Derecho religioso, y Ansam Adnan, quien con solo 19 años era la encargada de las relaciones con los medios de comunicación.

Es imposible saber cuántas activistas hay en Hamás. Hasta hace bien poco, el papel de la mujer había estado restringido a ocuparse de los hijos, pero durante la Segunda Intifada, entre 2000 y 2005, varias de ellas se inmolaron buscando participar activamente. La primera palestina en morir en un ataque suicida fue Wafa Idris, en enero de 2002, enfermera de profesión y trabajadora voluntaria de la Media Luna Roja. Aunque no pertenecía a Hamás, como Reem Riyashi, una madre que se hizo estallar entre soldados israelíes en Gaza en 2004, convirtiéndose en la octava palestina suicida y la primera afiliada a Hamás. En 2007, esta organización formó el primer batallón militar femenino, instruyendo a decenas de mujeres.

Ampliar Rima Fakhri, dirigente de Hezbolá. R. C.

En Hezbolá

Hezbolá, organización similar a Hamás en su posición contra Israel pero en el Líbano, también tiene sus nombres propios. En 2004, Rima Fakhri fue la primera mujer elegida para el Consejo Político de Hezbolá y la única de su historia hasta hoy. Licenciada en Ingeniería Agrícola en 1990 en la Universidad Americana de Beirut, máster en Ciencias Políticas y madre de 4 hijos. En 1994 empezó a dirigir la Organización de Mujeres de Hezbolá, para una década más tarde, entrar en el consejo político, donde al principio tuvo que aguantar suspicacias de sus compañeros masculinos, según explicaba en una entrevista concedida al European Institute of the Mediterranean. : «Pero conforme desempeñé mi cargo me aceptaron. Además me nombraron para entrar en el Consejo, no lo solicité yo».

'Mujeres de Hezbolá' (2008) es una película documental rodada por el realizador libanés Maher Abi Samra, que ahonda en el papel de dos mujeres integrantes en diferentes grados de esta organización. Ambas consideran a Hezbolá como un camino para la liberación de Palestina, objetivo tan importante como para sacrificar su libertad y la de sus hijos, así como aceptar su viudedad si ello es voluntad de Dios. Aun así, hablan del machismo en el seno del Partido de Dios (traducción de Hezbolá), y una de ellas, Zeinab, se expresa así: «Si yo tuviese el poder, daría la libertad a las mujeres, les abriría las puertas que aprisionan sus vidas. Si el matrimonio es un inconveniente, entonces también lo aboliré».