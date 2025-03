Al menos 77 muertos en un bombardeo en una prisión de Yemen

EP Madrid Sábado, 22 de enero 2022, 10:20 | Actualizado 14:39h. Comenta Compartir

Al menos 77 personas han muerto y 190 han resultado heridas este viernes, según ha informado el Ministerio de Salud del Gobierno de los huthis, en un bombardeo supuestamente perpetrado por la coalición internacional que encabeza Arabia Saudí contra una prisión situada en la provincia yemení de Saada, en el noroeste del país.

La coalición internacional que encabeza Arabia Saudí ha tildado este viernes de «engaño y desinformación» la información difundida por el Ministerio de Salud del Gobierno de los huthis y ha asegurado que «se ha demostrado que estas afirmaciones son infundadas», según recoge la agencia de noticias saudí SPA.

Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha condenado los ataques aéreos lanzados por la coalición internacional que encabeza Arabia Saudí contra un centro de detención. «Los ataques dirigidos contra civiles e infraestructura civil están prohibidos por el Derecho Internacional humanitario», ha recordado Guterres en un comunicado y ha agregado para todas las partes que «sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional humanitario son garantizar que los civiles estén protegidos contra los peligros derivados de las operaciones militares, respetando los principios de proporcionalidad, distinción y precaución». El Secretario General ha solicitado «investigaciones rápidas, eficaces y transparentes sobre estos incidentes para garantizar la rendición de cuentas».

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha indicado que «la escalada en Yemen, que ha provocado más de 100 víctimas en los últimos días, es motivo de gran preocupación para Estados Unidos» y ha hecho un llamamiento a todas las partes del conflicto para que «disminuyan la tensión, cumplan con sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional humanitario y participen plenamente en un proceso de paz inclusivo dirigido por la ONU».

El jefe de la misión de la organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras (MSF) en Yemen, Ahmed Mahat, ha señalado que solo un hospital de Saada, el centro médico de Al Gumhurriya, «ha recibido 138 heridos y 70 muertos y están tan abrumados que no pueden aceptar más pacientes». La misión de MSF en Yemen ha señalado a través de su cuenta en la red social Twitter que ha donado suministros al centro médico, si bien ha destacado que «sabe que no son suficientes para atender a todas las víctimas», por lo que está intentando enviar más de forma urgente y trasladar a pacientes a otros centros médicos. Mahat ha agregado que hay «muchos cuerpos» en el lugar del bombardeo y que además hay «muchos desaparecidos». «No es posible saber cuántos han muerto. Parece un horrible acto de violencia», ha indicado, sin que la coalición se haya pronunciado hasta el momento.

El jefe del Departamento de Sanidad instaurado por los huthis en la provincia de Saada, Yahya Shayem, había indicado en declaraciones concedidas a la agencia alemana de noticias DPA que alrededor de 60 personas han muerto y 140 han resultado heridas en el ataque aéreo. Shayem ha indicado que las víctimas son civiles que estaban en la prisión y ha agregado que entre ellos hay migrantes africanos, antes de subrayar que hay muchos desaparecidos. Por su parte, Save the Children ha apuntado a través de Twitter que «tres niños y más de 60 adultos han muerto y más de cien han resultado heridos en bombardeos en Yemen, si bien se teme que el número real sea más alto».

Tras conocer el bombardeo, el Comité Internacional de la Cruz Roja, solo ha podido verificar un centenar de muertos y heridos por el incidente antes de declarar su profunda preocupación por la intensificación de las hostilidades en los últimos días. «Resulta esencial que protejamos la vida de la gente en los conflictos armados. El coste humano que presenciamos en Yemen es inaceptable», ha afirmado el director regional del CICR para Oriente Próximo y Medio, Fabrizio Carboni. «Los civiles que viven en áreas densamente pobladas se han visto expuestos a un aumento de los ataques, causando muertes y heridos y profundizando el trauma psicológico entre las comunidades afectadas después de siete años de guerra», ha lamentado.

Los huthis habían indicado previamente que al menos tres personas habían muerto y 17 habían resultado heridas en un bombardeo de la coalición contra un edificio de telecomunicaciones en Hodeida (oeste) que ha provocado un corte del servicio de Internet en el país y habían reseñado que la mayoría de las víctimas eran niños.

El enviado especial de Naciones Unidas en Yemen, Hans Grundberg, alertó el jueves de que el recrudecimiento del conflicto en el país interrumpe y pone en peligro las perspectivas de una «solución política integral» para la guerra. Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su preocupación ante los «continuos ataques aéreos» la capital, Saná, Hodeida y otros zonas del país, según ha explicado su portavoz, Stéphane Dujarric, durante su rueda de prensa diaria.

El conflicto ha sufrido un repunte desde 2021 y las tensiones han aumentado a raíz de la muerte de tres personas en un ataque ejecutado esta semana por los huthis contra la capital de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Abú Dhabi, que ha denunciado que fueron usados misiles balísticos y de crucero, además de drones.

La guerra en Yemen enfrenta al Gobierno reconocido internacionalmente, encabezado por Abdo Rabbu Mansur Hadi y apoyado por una coalición internacional liderada por Arabia Saudí, y a los huthis, respaldados por Irán. Los rebeldes controlan la capital otras zonas del norte y el oeste del país. Los principales combates se centran en estos momentos en la provincia de Marib, pese a los esfuerzos internacionales de mediación, en una guerra que ha provocado la que es la mayor crisis humanitaria mundial.

