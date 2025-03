MSF ve «claros signos» de limpieza étnica en la Franja de Gaza

La ONG Médicos Sin Fronteras ha denunciado que en la Franja de Gaza hay «claros signos» de que Israel está perpetrando una limpieza étnica, con ... los ciudadanos gazatíes «desplazados a la fuerza, atrapados y bombardeados», y ha apelado a la comunidad internacional para que cumpla su «obligación» y evite un genocidio.

«Lo que nuestros equipos médicos han presenciado sobre el terreno a lo largo de este conflicto concuerda con las descripciones proporcionadas por un número cada vez mayor de expertos jurídicos y organizaciones que concluyen que en Gaza se está produciendo un genocidio», ha denunciado el secretario general de MSF, Christopher Lockyear, en un comunicado.

La ONG ha expuesto en un nuevo informe -'Gaza: la vida en una trampa mortal'- las consecuencias de la ofensiva militar lanzada por Israel como respuesta a los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023. Así, alude al «desmantelamiento del sistema de salud y otras infraestructuras esenciales, el asfixiante asedio y la denegación sistemática de ayuda humanitaria», condiciones que «están destruyendo las condiciones de vida» en el enclave palestino.

«La población de Gaza lucha por sobrevivir en condiciones apocalípticas, pero ningún lugar es seguro, nadie se salva y no hay salida de este enclave destrozado», ha señalado Lockyear, que ve en la reciente ofensiva en el norte de la Franja una «cruda ilustración» de la brutalidad.

El responsable de MSF ha admitido que, como organización, carecen de la «autoridad legal» para determinar si Israel está incurriendo en la citada devastación de manera intencionada, pero sí ha descrito como «innegables» los signos de limpieza étnica y devastación «continua». «Durante más de un año, nuestro personal médico en Gaza ha sido testigo de una campaña implacable por parte de las fuerzas israelíes marcada por la destrucción masiva, la devastación y la deshumanización», ha lamentado.

«El sistema sanitario está en ruinas», ha denunciado la organización, que ha reclamado un alto el fuego inmediato y la entrada masiva de ayuda

MSF ha lamentado que Israel sigue sin cumplir las medidas cautelares dictadas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), mientras sobre el terreno no dejan de crecer las cifras de una ofensiva que deja ya más de 45.000 fallecidos, según datos del Ministerio de Sanidad gazatí. Entre estas victimas figuran ocho trabajadores de MSF.

La ONG ha reclamado un alto el fuego inmediato y la entrada masiva de ayuda, asumiendo que aunque el conflicto se detuviese ahora mismo las consecuencias aún serían devastadoras a medio y largo plazo. «El sistema sanitario está en ruinas», por ejemplo ya que, de los 36 hospitales que hay en Gaza, apenas funcionan 17 y lo hacen «parcialmente».

Reacción de Israel

Como suele ser habitual tras este tipo de informes, el Gobierno israelí ha refutado unas acusaciones que cataloga de «completamente falsas». «Debería añadirse una nueva cláusula al juramento hipocrático: no mentirás», ha aseverado el portavoz del Ministerio de Exteriores, Oren Marmorstein.

«Este informe inventado no menciona siquiera la condición de los cien rehenes secuestrados por Hamás, a los que no han podido acceder las organizaciones médicas internacionales», ha añadido el portavoz, que ha negado en redes sociales que Israel ataque a equipos médicos o a personas «que no estén implicadas en actividades terroristas».