Los judíos alemanes denuncian que 85 años después del nazismo vuelven a vivir con miedo

Los judíos vuelven a vivir con miedo en Alemania como consecuencia de la ola de antisemitismo que se ha desatado en este país con motivo ... de la guerra entre Israel y la guerrilla palestina Hamás en la Franja de Gaza. Con motivo este jueves del 85 aniversario de la llamada Noche de los Cristales Rotos, los pogromos nazis contra los ciudadanos de origen hebreo que culminaron con la quema sistemática de sinagogas, el presidente del Consejo Central de los Judíos en Alemania, Josef Scguzter, se ha mostrado «conmocionado por el odio a los judíos» que se observa estos días en el territorio germano.

«Las imágenes de las calles alemanas en las que sobre todo gente de origen árabe exige la destrucción de Israel y el exterminio de todos los judíos despiertan miedos profundamente arraigados, que tienen que ver también con el 9 de noviembre de 1938», declaró Schuzter a la Red de Redacciones de Alemania. «Necesitamos ante esto respuestas claras del estado de derecho, pero también sociopolíticas», reclamó el máximo representante de la comunidad judía germana.

El canciller federal, Olaf Scholz, apeló por su parte a la sociedad alemana a plantar cara de manera decidida a todo brote de antisemitismo y subrayó que se trata de hacer frente a la marginación, ya que con ella «comienza el descenso de una sociedad a la catástrofe de la indiferencia, de la intolerancia». Durante un acto en la sinagoga Beth Zion de Berlín, el jefe del Ejecutivo alemán destacó que se trata de defender el primer artículo de la Constitución alemana, que establece que «la dignidad humana es intocable» y seguidamente afirmó que «nuestra misión es defender la dignidad humana».

«Cualquier forma de antisemitismo envenena nuestra sociedad. No vamos a tolerarlo. En ninguna parte», aseguró el político socialdemócrata, que calificó de «tarea del Estado y obligación ciudadana» proteger físicamente todas las instituciones y comunidades judías en Alemania, así como que «la Policía y la justicia apliquen de manera consecuente el derecho vigente». Quien apoye el terrorismo o haga agitación antisemita «será perseguido penalmente», advirtió el jefe del Gobierno alemán. En ese sentido recordó además que la nueva ley para la concesión de la ciudadanía alemana privará de su obtención a quien muestre tendencias antisemitas.

También la presidenta de la Comunidad de Culto Israelita para Múnich y la Alta Baviera, Charlotte Knobloch, había demandado antes una «actuación severa» en la lucha contra el odio a los judíos. «Donde las leyes no alcanzan, deben ser endurecidas», exigió Knobloch en una entrevista con el rotativo 'Der Tagesspiegel'. Los políticos alemanes han «subestimado criminalmente» la importación de antisemitismo por parte de inmigrantes de países musulmanes y árabes. Esta es también la razón «por la que ahora debe intervenir de una vez por todas».

Confianza perdida

Para Knobloch, desde las masacres de Hamás contra civiles israelíes y el contraataque de Israel, los judíos de Alemania también han perdido la confianza en su protección por parte de las fuerzas de seguridad alemanas. «Muchos creen que los responsables ya no son capaces de contener el odio y la violencia contra los judíos», afirmó la superviviente del Holocausto, tras comentar que los judíos se han sentido seguros en Alemania largo tiempo, pero que ahora consideran que «ya no hay seguridad como la de antes» y muchos piensan incluso en abandonar Alemania.

«La masacre perpetrada por los terroristas de Hamás el 7 de octubre nos recuerda la importancia de la democracia. Israel se fundó para que los judíos no tuviéramos que vivir nunca más lo que nos ocurrió bajo la dictadura nazi«, declaró en los diarios del grupo Funke el embajador israelí en Alemania, Ron Prosor, para el que la conmemoración del pogromo de 1938 este año es diferente de todas las anteriores. Con el ataque de Hamás se ha vuelto a vivir como judías y judíos fueron quemados vivos y madres y sus hijos ejecutados, añadió Prosor, para el que «se repite de nuevo la cuestión: civilización o barbarie».

Aunque destacó no creer que la historia se repite, el diplomático israelí señaló que «hay nuevas circunstancias y actores. Pero debemos mirar al peligro a los ojos y no podemos minimizar esa ideología: Hamás y Hezbolá no solo están en contra de Israel», sino que son organizaciones terroristas que consideran decadentes las civilizaciones occidentales, desprecian a los homosexuales y niegan a las mujeres derechos básicos. «Nosotros los judíos solo estamos en la primera fila. Si los alemanes no intervienen, si no actúan contra esa gente, mañana acabarán llorando», sentenció Prosor.