Israel promete «borrar a Hamás de la faz de la tierra»

Israel ha condenado a muerte a Hamás después de su inesperada ofensiva del pasado sábado que, convertida ya en una guerra, suma miles de muertos y heridos y decenas de desaparecidos. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, ha lanzado este miércoles la última amenaza contra ... el grupo radical islamista, que «será borrado de la faz de la tierra». «No seguirá existiendo. No habrá ninguna situación en la que los niños israelíes sean asesinados y todos nos ocupemos de nuestras cosas», ha dicho junto a sus socios en el recién creado Gobierno de emergencia. Su líder, Benjamín Netanyahu, se ha pronunciado en la misma línea en las últimas horas, al garantizar que cualquier miliciano palestino es «hombre muerto».

El objetivo de las autoridades israelíes es claro: «Acabaremos con esta cosa llamada Hamás». Un grupo que, además, el propio primer ministro ha comparado con el Daesh, el acrónimo de la organización yihadista Estado Islámico. La ofensiva del pasado sábado, con centenares de cohetes sobre territorio hebreo y decenas de islamistas infiltrados en el país, ha hecho un enorme daño a Israel no sólo en vidas humanas o términos materiales, sino a la imagen de esta nación que ha realizado inversiones millonarios en un sistema de seguridad que ha hecho aguas. Gallant ha reconocido que se trata del «peor ataque terrorista que el mundo haya visto jamás». «Niños atados y asesinados, personas quemadas, actos de barbarie que el pueblo judío no ha sufrido desde 1845», ha asegurado.

La descripción de la situación que ha hecho el ministro israelí de Defensa en una videoconferencia con sus homólogos durante una reunión de la OTAN en Bruselas no se ha quedado sólo en palabras. Gallant ha compartido un vídeo sin censura con las atrocidades cometidas por Hamás. «Hemos sido duramente golpeados», ha asumido. Pero ha advertido: «Sin embargo, no nos equivoquemos: 2023 no es 1943. Somos los mismos judíos, pero tenemos capacidades diferentes. El Estado de Israel es fuerte. Estamos unidos y somos poderosos», ha defendido, consciente de que la ofensiva islamista ha recibido la condena de la comunidad internacional y de que potencias como Estados Unidos le han mostrado su apoyo explícito.

«Hamás es el ISIS de Gaza, una organización salvaje, financiada y apoyada por Irán. Hamas es ISIS», ha recalcado en un mensaje casi calcado al del primer ministro. Y ha reiterado su aviso: «El ISIS de Gaza no existirá en nuestras fronteras. Las FDI destruirán a Hamás. Y perseguiremos hasta el último hombre, con la sangre de nuestros hijos en sus manos», ha garantizado Gallant