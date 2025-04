Israel golpea los tres principales feudos de Hamás donde cree que aguardan 30.000 combatientes

El objetivo prioritario de Israel es acabar con Hamás y para ello sus soldados han penetrado en Gaza y llegado a los feudos más importantes ... de los islamistas. Al norte de la Franja los combates son intensos en Yabalia y Shejaia, en la Ciudad de Gaza, y en el sur, las tropas rodean Yan Yunis, localidad natal de los líderes islamistas Yahya Sinwar y Mohamed Deif. Este avance por tierra cuenta con la cobertura de una campaña de bombardeos aéreos sin precedentes que, además de arrasar barrios enteros, han golpeado directamente a la red de túneles de ataque empleados por unos milicianos cuya capacidad de fuego es infinitamente inferior a la del enemigo. Muchos de estas operaciones son guiadas por Inteligencia Artificial, según reveló la publicación israelí '+972 Magazine'.

Después de ocho semanas de guerra, las milicias palestinas han matado a ochenta soldados dentro de Gaza, mientras que el ejército estima que ha acabado con 5.000 milicianos. Fuentes militares confesaron a 'The Jerusalem Post' que «aproximadamente dos civiles han muerto por cada combatiente muerto y estamos usando un programa de alta tecnología para tratar de reducir las muertes de no combatientes». Los números ofrecidos por el Ministerio de Salud gazatí son similares y elevan a 16.000 los fallecidos, la mayoría mujeres y niños.

Hamás combate por sectores y cuenta con 31 brigadas en toda la Franja, cada una con varios batallones que en total podrían sumar más de 30.000 hombres antes del comienzo de la guerra. En la Ciudad de Gaza Israel sorprendió con su ataque desde el mar, el flanco más débil de unos islamistas que tienen a sus unidades más fuertes en las áreas próximas a la verja de separación. El campo de refugiados de Al Shati ofreció cierta resistencia, pero los militares no tardaron en penetrar en la urbe y situarse a las puertas del hospital Al Shifa. Superada la tregua de una semana, los combates en la zona norte se centran en Yabalia, un lugar muy simbólico porque es donde estalló la Primera Intifada en 1987, y Shejaia, áreas en las que las Brigadas Al Qassam contarían con sus batallones mejor pertrechados. Algo similar ocurre en Yan Yunis, todo un bastión para los islamistas en el sur.

Unicef denuncia que «las llamadas zonas seguras no son racionales ni posibles, y las autoridades son conscientes de ello»

El jefe del Comando Sur del ejército, el general Yaron Finkleman, confirmó que «estamos en el corazón de Yabalia, de Shejaia y de Yan Yunis. Estamos en el día más intenso desde el inicio del conflicto». Invasión, por número de terroristas muertos y de batallas y del volumen de fuego ejercido por las fuerzas terrestres y aéreas.

Uso de Inteligencia Artificial

La masacre cometida por Hamás el 7 de octubre en los kibutz próximos a la verja de separación, en la que mataron a 1.200 personas, la mayoría civiles, condiciona la evolución de la campaña lanzada por Israel. '+972 Magazine' realizó una investigación sobre los motivos que hacen de esta operación la más sangrienta contra los palestinos desde la Nakba de 1948 y concluyó que «la autorización al ejército para bombardear objetivos no militares, la flexibilización de las restricciones relativas a las bajas civiles esperadas y el uso de un sistema de Inteligencia Artificial para generar más objetivos potenciales han contribuido a la naturaleza destructiva de la actual guerra».

La publicación '+972 Magazine' ha contado con la colaboración de siete oficiales de Inteligencia retirados y en activo que confirmaron el uso generalizado de un sistema llamado 'Habsora' (Evangelio), que se basa en gran medida en Inteligencia Artificial y puede «generar» objetivos casi automáticamente a un ritmo que supera con creces lo que antes era posible. Con este método, esencialmente, se facilita una «fábrica de asesinatos en masa» en la que prima «la cantidad, no la calidad». Israel calcula que hay al menos 30.000 combatientes enemigos en la Franja, lo que dispara el número de objetivos potenciales.

El portavoz del ejército hebreo, Daniel Hagari, adelantó el 9 de octubre que «el énfasis es en el daño, no en la precisión» y el jefe de la Fuerza Aérea, Omer Tishler, confesó a los medios que los ataques de sus aviones tienen objetivos militares legítimos, pero también que barrios enteros son bombardeados «a gran escala y no de manera quirúrgica».

El ejército lanza panfletos a diario para pedir a los civiles que evacúen determinadas zonas, pero moverse entre bombardeos es una labor imposible para la mayoría. Los israelíes han marcado como área segura una pequeña parte del sur, junto a la frontera con Egipto, en la que se hacinan «18.000 personas por kilómetro cuadrado, sin agua, electricidad ni servicios de ningún tipo», recuerda la periodista Hass en su reciente artículo en el diario 'Haaretz'. El portavoz de Unicef, James Elder, lamentó que «las llamadas zonas seguras no son científicas, no son racionales, no son posibles, y creo que las autoridades son conscientes de ello».