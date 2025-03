Israel detecta el primer caso de «flurona», una infección de coronavirus y gripe Las autoridades sanitarias estudian el caso inédito para comprobar que la combinación de los dos virus no causa una enfermedad más grave

Europa Press Jerusalén Domingo, 2 de enero 2022, 17:57 | Actualizado 21:56h.

Israel ha detectado el primer caso de «flurona», una infección de coronavirus y gripe a la vez en una mujer embarazada no vacunada infectada por ambos virus, que ha dado a luz en el Hospital de Beilinson. La paciente ha mostrado síntomas leves, aunque no estaba inmunizada. El Ministerio de Sanidad de Israel estudia el caso inédito para comprobar que la combinación de los dos virus no causa una enfermedad más grave.

«La enfermedad es la misma. Son virales y causan dificultad para respirar, ya que ambas atacan las vías respiratorias superiores», ha explicado Arnon Vizhnitser, director del departamento de ginecología del hospital, según ha recogido el diario israelí 'The Times of Israel'.

Por su parte, el el primer ministro israelí, Naftali Bennett, ha anunciado que la aprobación de la administración de la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus a la población mayor de 60 años y al personal sanitario. «Hemos aprendido del mundo que si tienes la pauta de vacunación completa, estás mucho más protegido de una enfermedad grave, incluso si terminas también cogiéndolo», ha afirmado Bennett en rueda de prensa, según recoge el diario israelí 'Yedioth Aharonoth'.

Además, Bennett ha anunciado que las personas vacunadas a partir de 5 años que den negativo por el virus no tendrán que guardar cuarentena por contacto. Quienes no estén vacunados tendrán que guardar siete días de cuarentena incluso si dan negativo en la prueba. El mandatario israelí ha advertido además de que los contagios podrían alcanzar un pico de más de 50.000 casos diarios en la actual ola.

En cuanto a las restricciones de viaje, Bennett ha apuntado a que se podrían levantar próximamente. «Anulé los vuelos hace cinco semanas, cuando estaba todo bien, y en las próximas semanas es probable que se retomen», ha explicado. El motivo es que cuando hay miles de casos ya en Israel, sumar 50 contagios más de viajeros del extranjero es «irrelevante».

Este mismo domingo, el director general del Ministerio de Sanidad, Nachman Ash, ha afirmado que se podría alcanzar la «inmunidad de grupo» debido a la mayor tasa de contagios que provoca la variante ómicron. Sin embargo, ha advertido de que «la inmunidad de grupo tiene un precio, que son muchos contagios». «Podría terminar pasando. Los números deben ser muy altos para alcanzar la inmunidad de grupo. Es algo posible, pero no queremos alcanzarla por contagios, sino por vacunación», ha argumentado.