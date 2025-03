Israel ataca una planta iraní de fabricación de drones

Irán sufrió un ataque con drones el sábado en Isfahán y todas las miradas apuntan a Israel, que ni lo confirma, ni lo desmiente. El ... Ministerio de Exteriores de la república islámica calificó esta operación de «acto cobarde que busca extender la sensación de inseguridad en el país» y destacó que la defensa antiaérea trabajó con efectividad. Los medios oficiales de Teherán mostraron imágenes de los restos de los aparatos abatidos y los daños menores causados en la parte superior de una nave del Ministerio de Defensa.

Los diarios 'The Wall Street Journal' y 'The New York Times' informaron el fin de semana de esta operación que, según fuentes de seguridad estadounidenses consultadas por estos rotativos, ejecutó Israel. En los últimos años se han repetido las explosiones y sabotajes en plantas vinculadas con el programa nuclear, acciones de las que Teherán siempre ha responsabilizado al Estado judío. También han sido asesinados varios científicos, entre ellos quien era considerado padre de su programa atómico, Mohsen Fakhrizadeh.

En esta ocasión la diferencia es que se trata de una instalación de Defensa en la que responsables ucranianos dejaron entrever que se fabricaban los drones que Irán vende a Rusia. «Noche explosiva en Irán: producción de drones y misiles, refinerías de petróleo (…) Ucrania ya os advirtió», escribió en Twitter el asesor del presidente Volodímir Zelenski, Miykhailo Podolyak.

El mensaje procedente de Kiev hizo que Teherán llamara a consultas al encargado de negocios ucraniano en Teherán. Desde el Kremlin condenaron lo que calificaron de «provocador ataque con drones» contra Irán, su aliado en la guerra de Siria y suministrador de aviones no tripulados en la invasión.

Ayuda indirecta de Tel Aviv

Israel es uno de los países que se resiste a entregar ayuda militar a Kiev pese a las repetidas peticiones por parte de Zelenski. La necesidad de tener la luz verde de Rusia para atacar objetivos iraníes y de Hezbolá en Siria impide al Estado judío dar este paso y esta operación en suelo iraní ha sido interpretada por los analistas como una muestra de ayuda indirecta.

La república islámica suministra a Moscú los Shahed-136 o Geran 2, como los han renombrado en Rusia. Los iraníes comenzaron a producir este modelo hace tan solo un año y el primer campo de pruebas fue Yemen, donde los emplearon los rebeldes hutíes contra posiciones saudíes. Son pequeños (3,5 metros de largo y una envergadura de 2,5 metros), pesan 200 kilogramos, pueden llevar una carga de hasta 50 kilogramos de explosivo y han sembrado el terror en Kiev en numerosas ocasiones en los últimos meses.