Un hombre asalta la Embajada de Azerbaiyán en Irán y mata al jefe de seguridad

Un hombre armado con un Kalashnikov irrumpió en la Embajada de Azerbaiyán en Teherán, mató a tiros al jefe de seguridad e hirió a otros ... dos empleados. Desde Bakú calificaron lo sucedido de «ataque terrorista», las autoridades de Irán condenaron el ataque y prometieron una investigación exhaustiva para aclarar lo ocurrido, aunque adelantaron que no se trata de una acción con motivación política. Este tipo de situaciones no son nada habituales en un país con fuertes medidas de seguridad como la república islámica y provocó incertidumbre debido a las delicadas relaciones entre vecinos motivadas por la buena sintonía entre Azerbaiyán e Israel.

La Policía informó de la «inmediata detención» del autor material y dijo que actuó «por una motivación personal y problemas de familia», según el jefe de Policía de la capital, el general Hossein Rahimi, quien tras un primer interrogatorio desveló que ese hombre, casado con una azerí, «pensaba que su mujer llevaba nueve meses encerrada en una habitación de la Embajada». Poco después del asalto se informó de la destitución del general Rahimi y su lugar al frente de la Policía capitalina lo ocupará Abbas-Ali Mohammadian.

Hoy, el 27 de enero en la Embajada de Azerbaiyán en Teheran, Iran hubo un ataque armado contra el personal diplomático.

Los medios iraníes, citando fuentes del sistema judicial, revelaron el nombre del agresor y publicaron su historia personal. Se llama Yassin Hossein-Zadeh y es un iraní turcomano de la zona Este que habría viajado a Teherán en busca de venganza. Su esposa, con quien lleva casado 24 años y tiene dos hijos, llegó a la capital a finales de marzo y recibió la ayuda de su Embajada para abandonar Irán junto a otros dos parientes. Yassin denunció la desaparición de su mujer en un primer momento, pero recientemente habría descubierto que había escapado usando el apoyo de su Embajada y se tomó la justicia por su mano.

Lo que no aclaran las imágenes de las cámaras de seguridad, ni el testimonio del detenido, es la procedencia del Kalashnikov. En las imágenes también se ve cómo el guardia de seguridad en la garita de entrada no le obstaculiza el paso y los iraníes explicaron que se trata de Policía de protocolo que no va armada.

Amenazas

El Ministerio de Exteriores azerí emitió un comunicado de condena en el que ha recordado a Irán que «debe cumplir con su obligación de dar seguridad a la legación y su personal». En este mensaje destacaron que en el pasado ya ha habido «amenazas» a la misión diplomática en Teherán y lamentaron que no se han tomado las medidas necesarias pese a los «avisos persistentes» desde Bakú, sobre todo tras la «reciente campaña anti azerí que ha habido en Irán».

Al hablar de «campaña», Azerbaiyán se refiere a las críticas lanzadas por las autoridades de la república islámica por los fuertes lazos entre su Gobierno e Israel, el gran enemigo regional de los iraníes, que culminaron con la apertura de una embajada en Tel Aviv hace dos semanas.

Baku suministra el 40% del petróleo que consumen los israelíes, y éstos son uno de los grandes exportadores de armas a Baku, un factor que ha resultado clave para la guerra contra Armenia por Nagorno Karabaj y que los iraníes ven como una amenaza porque piensan que el enemigo puede tratar de tener bases de operaciones en la misma frontera.

Otro de los temores de Irán se debe a la presencia de millones de iraníes en la zona oeste del país que étnicamente son azeríes y en Teherán temen movimientos separatistas como ocurre con kurdos y baluchis.