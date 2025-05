Un camión deja un muerto y 32 heridos al embestir una parada de autobús en Tel Aviv

Los frentes se multiplican desde los ataques de Hamás del 7 de octubre. La jornada posterior al primer ataque directo y oficial de la historia ... de Israel contra Irán quedó eclipsada ayer por la muerte de otros cinco reservistas en Líbano y el atropello múltiple cerca de una base militar en Tel Aviv, Glilot, que dejó un muerto y 32 heridos. El conductor del camión fue abatido por civiles armados. Hamás aplaudió un atropello que calificó de «acto heroico».

La Policía continuaba anoche investigando el arrollamiento como un acto terrorista. Ocurrió por la mañana cerca de Herzliya, justo cuando un grupo de excursionistas jubilados descendía de un autocar y la zona estaba llena de gente. El camión embistió contra la parada, aunque no llegó a impactar de modo directo contra el autocar. Los disparos de los civiles armados, que se percataron de la acción presuntamente terrorista y abrieron fuego sobre la cabina, abatieron al chófer, cuyo vehículo se estrelló lateralmente con el autobús y la marquesina. Aún así, desató una tragedia. Varios peatones quedaron atrapados debajo del camión. Siete personas resultaron heridas muy graves y una falleció posteriormente en el hospital. Los 32 heridos pertenecían en su mayoría al grupo de jubilados, que se disponía a conmemorar el día nacional en memoria de las víctimas de Hamás durante la masacre del 7 de octubre de 2023.

El autor del atropello fue identificado como Rami Nasrallah, un conductor árabe israelí de Qalansawe, en el centro de Israel, según informó 'The Times of Israel'. Su cuerpo fue enviado al Instituto Forense Abu Kabir para que se le practicara la autopsia. La Policía quería confirmar si el hombre pudo sufrir un desvanecimiento repetino que apuntara a la tesis de un accidente y no de un atentado como investiga.

Según declaró el propietario del camión, dueño de una empresa de transportes, el conductor se desvió de su ruta y se dirigió hacia el lugar de la parada, aunque «no debería haber estado allí». Familiares de Nasrallah desmintieron que tuviera relación alguna con el terrorismo y atribuyeron los hechos a una enfermedad que padecía. «Era una buena persona», precisaron.

La embestida desató de inmediato la alarma. Decenas de ambulancias se trasladaron al lugar donde permanecían los heridos mientras la Policía y el ejército cortaron la zona y desviaron el tráfico hacia otras carreteras.

En Glilot se encuentra la sede del Mossad y varias unidades de Inteligencia militar. Hamás destacó esta circunstancia en su comunicado, donde no asumió la autoria del ataque –como sí ha hecho en los perpetrados por otros radicales–, pero manifestó que se trató de «una respuesta natural a los crímenes de la ocupación sionista contra nuestro pueblo palestino en Gaza, Cisjordania y Jerusalén».

Por otro lado, el ejército mató ayer a tiros a un joven cerca de Cisjordania que trató de embestir a una patrulla con su coche y a continuación acuchillar a los soldados.