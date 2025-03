La tregua entre Israel y Hamás se retrasa hasta las siete de la mañana del viernes

La tregua de cuatro días entre Israel y Hamás había quedado en las últimas horas en el aire tras anunciar los israelíes de manera sorpresiva ... que no se producirían liberaciones de rehenes hasta el viernes. El anuncio del responsable del Consejo de Seguridad, Tzachi Hanegbi, se ha producido pasada la medianoche y tras adelantar Hamás que el alto el fuego entraría en vigor el jueves a las diez de la mañana, hora local (una hora menos en España). Hanegbi difundió un comunicado que decía que las negociaciones por los rehenes «están en constante progreso» y «la liberación comenzará según el acuerdo original entre las partes, y no antes del viernes». La última fecha sobre el inicio del alto el fuego la ha dado Catar, que ha apuntado a las 7.00 horas del viernes.

El anuncio sobre el retraso de la tregua parece, por tanto, consumado, lo que supone un duro golpe para las familias de los cautivos, que viven con esperanza y agonía la larga espera. También es un varapalo para Gaza, donde han muerto más de 14.000 personas, la mayoría mujeres y niños, según el ministerio de Salud, y la población necesita un alto el fuego.

En los cuatro días de tregua, Hamás liberará al menos a 50 rehenes de nacionalidad israelí o doble nacionalidad, todos ellos mujeres y niños, y a cambio Israel pondrá en libertad a 150 presos palestinos, mujeres y menores. Catar adelantó además que Israel autorizará «la entrada de un mayor número de convoyes humanitarios y ayuda de socorro, incluido el combustible destinado a necesidades humanitarias». El número de camiones diarios que podrán cruzar Rafah estará entre los 200 y los 300.

Es un momento delicado, cargado de desconfianza y donde un mínimo error puede echar por la borda semanas de intensas negociaciones por lo que hay que esperar con cautela el paso de las horas. Tanto Hamás como Israel han dejado claro que la guerra sigue y que esto es sólo una pausa. El ejército no moverá sus tanques del interior de la Franja, pero parece que detendrá la actividad de sus drones en el sur de Gaza durante los cuatro días y en la parte norte, donde los combates han sido más duros, durante ventanas diarias de 6 horas. Los islamistas aseguran que en estas jornadas los militares no podrán atacar ni detener a nadie, algo que no ha confirmado Israel.

Netanyahu cedió a la presión internacional, sobre todo desde EE UU, y al clamor de las familias de los secuestrados y desaparecidos, y decidió aceptar esta pausa para dar prioridad a unos rehenes que hasta ahora permanecían en un segundo plano, eclipsados por la urgencia de la operación terrestre. El acuerdo dará un respiro a Gaza, donde han muerto más de 14.000 personas, la mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud, y trae una mezcla de esperanza y ansiedad a los familiares de los cautivos, que todavía desconocen la lista de los primeros cincuenta que volverán a casa.

Entrega por fases

Se trata de un proceso por fases por el que los islamistas liberarán grupos de al menos diez cautivos por día. Cuando estos crucen la verja y se confirmen sus identidades, Israel dará la orden de comenzar a sacar de las cárceles a prisioneros palestinos, también por fases. Los rehenes serán ingresados en hospitales y allí se producirá el encuentro con sus familias.

Catar está resultando clave -de hecho, el último anuncio sobre el inicio de la tregua se ha dado desde el emirato- para lo que ha denominado como «pausa humanitaria» y su Ministerio de Exteriores aclaró que durante el cese de hostilidades Israel autorizará «la entrada de un mayor número de convoyes humanitarios y ayuda de socorro, incluido el combustible destinado a necesidades humanitarias». El número de camiones diarios que podrán cruzar Rafah estará entre los doscientos y los trescientos.

