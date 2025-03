Euskadi acoge a 26 de los hispanopalestinos evacuados de Gaza

Un grupo de 26 personas evacuadas de Gaza, pertenecientes al colectivo de 139 hispanopalestinos que llegaron este pasado jueves a Torrejón de Ardoz (Madrid), han ... sido acogidas este viernes en Euskadi, según ha informado el secretario general de Transición Social y Agenda 2030 del Gobierno vasco, Jonan Fernández. Mientras tanto, otros 60 han sido trasladados a Badajoz, según ha informado el delegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza.

En declaraciones a los medios a su llegada al Parlamento Vasco, Fernández ha explicado que el Gobierno autonómico había trasladado al Ejecutivo central su «predisposición» para hacerse cargo de una parte de las 139 personas evacuadas desde la Franja por la guerra entre Hamás e Israel. La llegada de estas 26 personas a Euskadi se ha producido a las seis y media de la mañana de este viernes, ha detallado Fernández, quien ha afirmado que todos se encuentran «dignamente acogidos y alojados» a través de las labores de coordinación realizadas por la Dirección de Asilo y Migración del Gobierno vasco. Se trata de cuatro unidades familiares. De las 26 personas, 13 son hombres y otras 13, mujeres. La mitad de este grupo son menores de edad y la otra mitad, adultos.

El secretario general de Transición Social y Agenda 2030 ha explicado que todas estas personas están «bien», aunque se encuentran «cansadas». Asimismo, ha explicado que en estas primeras horas no se va a hacer público el emplazamiento en el que permanecen, dado que por el momento es conveniente mantenerlas «protegidas en un cierto ambiente de discreción». No obstante, se trata de un centro del Gobierno vaso y ha explicado que no habrá «ningún problema» en dar a conocer la ubicación de los lugares exactos de acogida a lo largo del fin de semana.

La Dirección de Migración y Asilo ha dispuesto un dispositivo de acogida que cuenta con apoyo psicológico, asistencia psicosocial, traducción y asesoramiento jurídico. Fernández ha indicado que una de las «principales preocupaciones» de estas personas es precisamente la «legalización» o «estabilización» de su situación. El secretario general de Transición Social y Agenda 2030 ha reiterado el llamamiento del Gobierno vasco para el cese de los ataques a la población civil en Gaza. «Es urgente una tregua humanitaria, un cese de cualquier tipo de hostilidad; y es necesario que las vías diplomáticas se abran paso para encontrar una solución estable», ha añadido.

«No son refugiados»

Entretanto, otros 60 hispanopalestinos, entre los que se cuentan varios menores, están alojados en estos momentos en el Albergue de El Revellín de la ciudad de Badajoz, después de salir de Gaza y llegar este jueves por la noche procedentes de El Cairo. Así lo ha avanzado el delegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza, quien ha explicado a periodistas locales dicho grupo de personas está «ahora mismo» en la capital pacense, en concreto en el citado albergue, y ha matizado que «no son refugiados, son españoles».

En dicho albergue, ha concluido Mendoza, están cubiertas «sus primeras necesidades». En cualquier caso, ha detallado que necesitarán una atención sanitaria y sobre todo psicológica «bastante importante». La Cruz Roja es actualmente quien está trabajando y atendiendo a estas familias.