Estados Unidos vuelve a atacar Yemen y los hutíes anuncian una respuesta «fuerte»

Estados Unidos volvió a golpear a los hutíes de Yemen con un nuevo ataque de misiles Tomahawk contra una planta de radares. Mientras los rebeles clamaban venganza por el bombardeo del viernes, los estadounidenses decidieron mover ficha de nuevo con el objetivo de salvaguardar el ... tránsito de los buques comerciales por el Mar Rojo. Este segundo ataque alcanzó los alrededores del aeropuerto internacional de la capital yemení, Sanaa, y «no dejó heridos ni grandes desperfectos», aseguraron los hutíes, que claman venganza y anuncian una respuesta «fuerte y efectiva».

Estos bombardeos suponen un punto de inflexión y Joe Biden afirmó que suponen un mensaje directo a Irán, el gran apoyo de los hutíes. El presidente estadounidense declaró que «nos aseguraremos de responderles si continúan con este comportamiento escandaloso». La pelota está ahora en el tejado de la milicia zaidí.

Mientras, la guerra en Gaza entra en su cuarto mes y se expande a Yemen de la mano de una milicia que cuenta con el apoyo de Irán y sigue el modelo del grupo libanés Hizbolá, otro 'proxie' de la república islámica en la región. El diseño de frentes múltiples anti-israelíes planeado por el general de la Guardia Revolucionaria iraní Qassem Suleimani, asesinado en 2020 en Bagdad por Estados Unidos, se consolida y los hutíes logran elevar su estatus hasta convertirse en amenaza para Washington y el comercio mundial. Su respuesta a los bombardeos norteamericanos obliga a que las compañías navieras cambien sus rutas y eviten el Mar Rojo. Esta es el arma más importante de los hutíes y visto el impacto que ha tenido seguirán atacando barcos y otros intereses vinculados con Estados Unidos e Israel en la región.

A diferencia de la operación del viernes, en la que también participó Reino Unido, la segunda fue llevada a cabo únicamente por los estadounidenses. «Estos ataques no tienen asociación y son independientes de la 'Operación Guardián de la Prosperidad', una coalición defensiva de más de 20 países que operan en el Mar Rojo, el Estrecho de Bab al Mandeb y el Golfo de Adén», informó el Pentágono. En el pasado, Washington ha operado en multitud de ocasiones contra la facción local del Al Qaeda en Yemen, pero ahora el objetivo son los hutíes, quienes controlan la capital del país desde 2015.

Uno de los problemas para Estados Unidos es que los hutíes salen de una guerra contra Arabia Saudí que estalló en 2015 y desde entonces todos los objetivos bombardeables ya han sido castigados, por lo que no queda mucho margen para ataques que puedan afectar a la operatividad de esa milicia.

Hospital Al Aqsa

Los hutíes muestran su solidaridad con Hamás con ataques a barcos comerciales que navegan por sus costas. Esto ha hecho que la atención mundial, pese a los más de 23.800 muertos, la mayoría mujeres y niños, se desvíe desde la Franja de Gaza hasta las aguas de un Mar Rojo que, en palabras del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, Estados Unidos trata de convertir «en un mar de sangre». Una importante crítica porque viene de boca de un aliado de la OTAN. Cuando todas las miradas apuntaban al frente de Hizbolá, los hutíes han dado un golpe en la mesa con su hostigamiento al tráfico marítimo y seguirán por este camino porque han visto que supone un problema para Washington.

Mientras Estados Unidos y sus aliados atacan a los hutíes, el principal centro médico operativo en el centro de Gaza, el hospital de los Mártires de Al Aqsa, situado en Deir Al Balah, quedó a oscuras por la falta de combustible. El personal pudo mantener ventiladores e incubadoras funcionando con baterías cargadas con energía solar durante el día y recibieron un pequeño envío de emergencia de combustible, pero Israel estrecha el cerco sobre el centro y pronto correrá la suerte de otros hospitales en el norte de la Franja.

El dato 23.843 personas, en su mayoría mujeres y niños, han muerto en Gaza desde el inicio de la guerra.

Los combates y bombardeos se centran ahora en el centro y sur de Gaza, donde Israel espera encontrar a los cautivos en manos de Hamás y a los líderes del grupo islamista, que después de algo más de tres meses siguen en paradero desconocido. El diario The Wall Street Journal publicó que Israel ha informado a Egipto de que planea una operación militar para tomar el control del eje Filadelfia, toda la zona frnteriza que separa la Franja de Gaza de Egipto. Los israelíes piensan que Hamás sigue contando con túneles en ese lugar tan sensible. El problema es que desde el inicio de la guerra más de un millón de gazatíes se hacinan en Rafah y cualquier operación israelí será un desastre porque de ahí los refugiados no tienen escapatoria.