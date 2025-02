Los españoles residentes en Gaza se preparan para «días muy duros»

Mikel Ayestaran Enviado especial. Jerusalén Domingo, 8 de octubre 2023 | Actualizado 10/10/2023 14:10h. Comenta Compartir

El doctor Salah al-Sousi llegó a Gaza en 1994, con los Acuerdos de Oslo, cuando se respiraba optimismo y la paz parecía más cercana que nunca. Estos días se ha cumplido el treinta aniversario. Veterano de todas las ofensivas de Israel, ahora se enfrenta a un nuevo episodio de violencia. «Yo no hablo de guerra porque no tenemos a dos países enfrentados o a dos ejércitos. Esto no puede ser una guerra. La gran novedad en esta ocasión es que la iniciativa ha sido de la resistencia palestina con su incursión en las colonias que rodean la Franja. Lo tenían estudiado y nosotros hemos sido los primeros sorprendidos», comenta desde su casa en la ciudad de Gaza, muy cerca del mar.

Al-Sousi es el coordinador de la colonia española en la Franja y tiene contacto diario con el Consulado en Jerusalén. En 2008 y 2014 se organizaron evacuaciones y en esta ocasión confía en que, si el conflicto se alarga, «se podrá llevar a cabo la salida de los ciudadanos españoles a través de Egipto porque ya no hay fronteras con Israel. Es importante que se vaya preparando el escenario para estar listo cuando Israel anuncie que se debe evacuar a los extranjeros. Ya trabajamos en esa idea de la evacuación por si es necesario salir».

Kayed Hammad también ha sufrido en primera persona todos los choques entre las milicias palestinas e Israel de los últimos años. Este cooperante gazatí con familia en Málaga tiene amplia experiencia como intérprete con periodistas y diplomáticos españoles. «Estamos ante los bombardeos más duros que hemos sufrido, bombardeos por todos lados. Escogen edificios grandes, torres de mucha altura», comenta Hammad, quien dice que «esta vez noto a la gente más a favor de la resistencia que nunca. En otras ocasiones se escuchaban más voces críticas, pero ahora la sorpresa ha sido tal y estaba ya todo tan mal en la Franja que la gente está harta, al límite, sin nada que perder».

«Imposible acostumbrarse»

Pese a la experiencia en otras ofensivas, «es imposible acostumbrarse». «Estamos sin luz, ni agua. No funciona internet de la casa. Sólo el de los teléfonos. La mayoría de tiendas están cerradas y salir a la calle es jugarte la vida. No es seguro», comenta Hammad.

A Isabel Pérez esta vez le toca vivir la guerra desde Zaragoza, pero conoce bien una Franja donde vivió durante cuatro años y donde pensaba regresar en breve. Estuvo allí en la ofensiva de 2014 y cree que «lo de ahora no tiene nada que ver. Tengo la sensación de que Hamás se ha estado preparando durante años. Lo ha programado todo al detalle y va a por todas. Todo o nada. Ya no hay vuelta atrás». Casada con un periodista gazatí, Pérez nota «la mano de Irán detrás de esta operación. En algún momento nos darán los detalles, pero ese ataque completo al sistema informático, anular todas las alarmas… Estamos ante una operación sofisticada».

Doctora en Comunicación e Información, Pérez acaba de defender su tesis 'La Yihad Islámica en Palestina: un análisis del discurso periodístico'. Está en contacto con sus familiares en Gaza y sabe que «les esperan días muy duros» porque «esto va para largo y no se sabe cómo terminará. Durante los últimos años Yihad Islámica mantenía el pulso de la lucha y Hamás callaba, ahora sabemos que es porque reservaba a sus hombres para este momento».

El Consulado de España en Jerusalén ha recomendado a los residentes y turistas españoles en Israel permanecer en sus residencias.