Erdogan: «Siria entra en una nueva realidad política y diplomática»

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha declarado este sábado que Siria ha entrado en una «nueva realidad política y diplomática» tras la ofensiva rebelde de los últimos diez días que amenaza con derrocar el régimen de Bashar Al Assad. El líder turco ha pronunciado un discurso en la ciudad de Gaziantep, la denominada perla de Anatolia, justo a la misma hora en que la insurgencia anunciaba que había llegado a las puertas de Damasco. Es la segunda ocasión en menos de veinticuatro horas que Erdogan se pronuncia sobre este conflicto. El viernes lo hizo para lamentar que el Gobierno sirio «nunca terminara de entender el valor de la mano que le tendimos» durante el proceso de paz celebrado en Astaná, donde Ankara ejerció de mediador entre los dos bandos junto con Rusia e Irán. En aquellas conversaciones intervinieron el Gobierno sirio y parte de los grupos de la oposición, pero no los yihadistas ni las milicias kurdas que ahora participan en la revuelta.

Precisamente, los cancilleres de los tres países se han reunido para abordar la crisis en Doha, la capital de Qatar, que ha alojado también las frustradas negociaciones de alto el fuego entre Israel y Hamás. En este encuentro participan además otros países como Irak en medio de una enorme expectación regional: Jordania ha cerrado su frontera y los israelíes han acantonado un notable número de tropas en los Altos del Golán para evitar que las hostilidades lleguen a su territorio.

El jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, ha sido el primer miembro de este foro en pronunciarse para reclamar una rápida resolución de la crisis. Lavrov ha recomendado que Ankara y Damasco emprendan conversaciones paralelas para evaluar sus relaciones. Ha añadido que el Kremlin, aliado hasta ahora del régimen de Al Assad, trabaja con varias ideas «para preservar al mismo tiempo la integridad territorial de Siria y garantizar la seguridad de la frontera turca». Sin embargo, ha pedido a estos dos países que entablen una negociación paralela a la de Doha. «No tengo ninguna duda de que las relaciones entre Siria y Turquía deben normalizarse», ha señalado el canciller ruso, para quien la ofensiva insurgente está siendo empleada «con fines geopolíticos».

Turquía figura en el centro de las miradas internacionales. Desde hace años el Gobierno está enfrentado a los kurdos y respalda al Ejército Nacional Sirio, un conglomerado paramilitar combatiente contra las Fuerzas Democráticas Sirias de origen kurdo-árabe en el actual campo de batalla. El oficialismo sirio acusa a Ankara de estar detrás de la ofensiva, al menos, a nivel logístico, una imputación que los turcos niegan.

Erdogan se ha mostrado confiado de que, después de esta crisis, «el pueblo sirio determinará el futuro de su propio país». «Siria pertenece a los sirios junto con toda su diversidad étnica, sectaria y religiosa», ha declarado, antes de mostrar su deseo de que el país «alcance la paz en un futuro muy cercano» porque «las tierras sirias están saturadas de guerra, sangre y lágrimas». No obstante, el presidente turco ha advertido de que su Gobierno está en guardia ante las Fuerzas Democráticas Sirias y «no tolerará ninguna acción que ponga en peligro la seguridad nacional» de Turquía.

También el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se ha pronunciado sobre la guerra, justo después de que Washington alertase a sus compatriotas residentes en Siria de que abandonen el país lo antes posible. El líder republicano, a través de un mensaje en su red social, ha considerado que la Casa Blanca no debe «involucrarse» en el conflicto. «Siria es un desastre, pero no es nuestro amigo, y Estados Unidos no debería tener nada que ver con ello. Ésta no es nuestra lucha. Dejemos que (la situación) se desarrolle. No nos involucremos», ha manifestado desde París, donde asiste a la reinauguración de la catedral de Notre Dame