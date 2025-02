Israel anuncia la muerte de dos líderes de Hamás y reitera que atacará Gaza con «gran fuerza»

Miguel Pérez Sábado, 14 de octubre 2023, 09:29 | Actualizado 15:00h. Comenta Compartir

A punto de cumplirse el plazo dado por Israel a los palestinos para abandonar el norte de Gaza, las Fuerzas de Defensa multiplican las declaraciones encaminadas a anunciar su invasión terrestre como un apocalipsis. El principal portavoz del ejército, el contraalmirante Daniel Hagari, ha informado poco después de las dos de la tarde que el ejército está «desplegado y fuertemente preparado para las próximas etapas de la guerra» y atacará la Franja «con gran fuerza».

Aunque el Gobierno de Netanyahu guarda celosamente sus planes bélicos y el momento en que se desencadenará la ofensiva, el contralmirante reconoción que el alto mando ha pasado las últimas horas «repasando planes» y que la divisiones están dispuestas en «todos los ámbitos, sur, norte y centro», en alusión a las incursiones frustradas desde ayer en la frontera con Líbano aparentemente de miembros de Hezbolá, la rama chií aliada de Hamás.

Hagari ha reconocido que todavía quedan miles de palestinos en Gaza y ha advertido que «cualquiera que decida no evacuar se pone a sí mismo y a su familia en peligro. Atacaremos con mucha fuerza en las zonas que han sido evacuadas», ha subrayado, haciendo caso omiso de las organizaciones internacionales que consideran el últimatum como una «sentencia de muerte» para los civiles que no tienen dónde ir o se encuentran heridos o enfermos. De hecho, la dirección del hospital gazatí de Al Awda ha decidido no desalojar el centro médico para poder mantener la asistencia a los palestinos ingresados; la mayoría de ellos civiles que han resultado heridos a consecuencia de los bombardeos de la aviación israelí.

Resistir en el hospital

El responsable del hospital, Ahmed Muhanna, ha informado a la agencia de noticias Wafa que 35 médicos y enfermeras se han prestado voluntarios a continuar en sus puestos para hacer frente a las «condiciones catastróficas debido al rápido aumento del número de muertos y heridos». Muchos de estos profesionales se han puesto en contacto con sus familias por teléfono para despedirse de ellos, ha comunicado el centro. En total, se calcula que más de 6.000 civiles palestinos han resultado heridos en la campaña de bombardeos.

Israel ha ampliado hasta las cuatro de esta tarde (15.00 horas en España) el límite del plazo para que los palestinos evacúen Gaza. Después de los insistentes emplazamientos de la ONU, la Unión Europea y el propio presidente de EEUU, Joe Biden, a evitar una «catástrofe humanitaria» por el escaso tiempo ofrecido en el primer ultimatum, las autoridades de Tel Aviv han flexibilizado ligeramente su posición y aconsejado a la población del norte de la Franja que se traslade al sur entre las 10.00 y las 16.00 horas (entre las 9.00 y las 15.00 horas, hora en España), una ventana en la que aseguran que no habrá bombardeos sobre Gaza.

«Si te preocupas por ti mismo y por tus seres queridos, ve al sur según las instrucciones», dice el ejército en un comunicado que establece los corredores de la evacuación. Las Fuerzas de Defensa señalan a los palestinos que, mientras ellos se encuentran al albur de las bombas, «tengan la seguridad de que los líderes de Hamás se han cuidado y se están protegiendo de los ataques en la región».

Hasta anoche, unas 400.000 personas, del millón largo que ocupa esta zona de la Franja, habían abandonado sus casas en unas condiciones de huida penosas, cargando sus pertrechos o dejándolos en casa mientras esquivaban los bombardeos de la aviación israelí en cientos de puntos a lo largo de la Franja. Israel ha comunicado a la ONU que toda esta población debe reubicarse en el sur, el único lugar seguro al que no llegará la invasión terrestre.

El nuevo ultimátum del Gobierno de Netanyahu implica de alguna manera la inmediatez de esta operación a gran escala. Las tropas israelíes podrían penetrar esta misma tarde-noche en Gaza o mantener todavía su plan de «incursiones lolizadas», como las que ha llevado a cabo en la noche de este viernes y que, según parece, ha permitido recuperar los cadáveres de varios rehenes. No obstante, el primer escenario es el más consistente, ya que en las últimas horas las acciones de los grupos de asalto han estado encaminadas a eliminar baterías de misiles de Hamás para despejar presumiblemente el terreno a la infantería y los blindados.

En una de ellas ha sido abatido esta madrugada el jefe de las fuerzas aéreas de Hamás. Abu Murad, muerto en un ataque nocturno contra un cuartel del grupo terrorista en Gaza. El líder era uno de los hombres más buscados por el ejército ya que figuraba entre los principales artífices de la ofensiva realizada por la milicia islamista contra Israel el sábado pasado. Abu Murad «tuvo un papel importante en la dirección de los terroristas durante la masacre», especifica esta mañana un comunicado militar, según el cual, el jefe planificó la entrada de cientos de milicianos fuertemente armados en parapente en territorio israelí.

Asimismo, las fuerzas especiales han acabado con la vida de Ali Qadhi, comandante de la denominada unidad Nukhba, una brigada de Hamás que participó en algunas de las matanzas perpetradas contra las comunidades del sur de Israel el pasado fin de semana. Fuentes militares explicaron que los servicios de espionaje israelíes lograron localizar al comandante islamista en un refugio de Gaza y fue abatido en un ataque con drones. Ali Qadhi ya había sido arrestado por Israel en 2005 acusado del secuestro y asesinato de civiles, pero seis años más tarde fue liberado en un intercambio de presos.

«Matad al mayor número posible de gente»

Las Fuerzas de Defensa han informado que en los asaltos «generalizados» de esta pasada noche han sido destruidos decenas de enclaves utilizados por los comandos de Hamás y se ha evitado la infiltración por la valla de «dos terroristas». Ambos fueron localizados por soldados israelíes nada más cruzar la verja de Gaza y asesinados tras el disparo de un proyectil desde un tanque. Esta mañana también han muerto otros tres milicianos alcanzados por el fuego de drones.

Tel Aviv ha precisado que entre las posiciones de la guerrilla atacadas figuran varias bases desde las que se planificaron las matanzas de hace una semana en varios kibutz y un festival de música en el lado israelí. Desde entonces, han muerto 1.500 miembros de Hamás y se supone que varios centenares han sido hechos prisioneros.

La pasada madrugada ha sido prolija en acontecimientos. Los asaltos selectivos en Gaza han permitido recuperar los cadáveres de varios rehenes, así como objetos personales de otros secuestrados que, se supone, han sido trasladados hacia otros refugios del grupo terrorista. El ejército no ha confirmado de momento cuántos cuerpos han sido rescatados ni el número de cautivos que permanecen vivos.

Las únicas informaciones que se han filtrado al respecto señalan que los militares, apoyados por blindados y tanques, registraron una zona de la Franja donde se supone que habían sido conducidos muchos de los entre 150 o 200 rehenes tomados por las milicias de Hamás. Se desconoce, de momento, si los cadáveres recuperados pertenecen a desaparecidos que fueron ejecutados por los terroristas o murieron en los bombardeos de esta semana.

Los militares han regresado de Gaza también con abundante documentación encontrada en las bases asaltadas o entre las pertenencias de los milicianos abatidos. Según informa 'The Times of Israel', entre esos papeles figuran calendarios de ataque, planes de asalto e información de Inteligencia relativa al número de habitantes en una aldea israelí. La emisora pública Kan informó también en la noche del viernes del descubrimiento de un comunicado de la jefatura de Hamás que insta a invadir el kibutz Alumim y asesinar al mayor número posibles de civiles, tal y como hicieron en otras poblaciones. El material hallado en manos de los terroristas menciona también una escuela primaria y un centro juvenil como objetivos en los que «matar a tantas personas como sea posible», según documentos «ultrasecretos» difundidos por la NBC, y una orden para secuestrar al mayor número de habitantes de otro kibutz muy próximo a la frontera con el fin de trasladarlos a Gaza. La mayoría de informe piden a las células terroristas que, después de matar indiscriminadamente o capturar a civiles, hagan todos los esfuerzos para combatir a las tropas israelíes y aguantar hasta recibir nuevas instrucciones.

La primera revisión de estos documentos parece sorprender a los servicios de Inteligencia israelíes por el nivel de concreción de los planes de ataque, que incluían una serie de masacres en las comunidades de Kfar Aza, Nahal Oz y Alumim, señala el rotativo de Tel Aviv. En muchos de estos planes hay datos muy específicos sobre el perfil de la población, los objetivos que persigue Hamás en cada población y la insistencia en enfocar la violencia sobre las mujeres y los niños.

La oficina política de Hamás ha asegurado desde su sede en Doha que desconocía los planes de ataque del brazo armado. «Todos los líderes de Hamás que no son militares recibieron la noticia el sábado por la mañana temprano», señala el portavoz, Moussa Abu Marzouk, en una entrevista en 'The New Yorker'. El dirigente establece una clara separación entre el ala militar, que «planifica y ejecuta» las ofensivas, y el buró donde él se integra,que establece «propuestas políticas». Pese a la abundancia de vídeos grabados por testigos y por los propios milicianos, Abu Marzouk no cree que Hamás haya participado en matanzas de civiles, que atribuye a otros grupos terroristas de los que no da nombres, pero asume la existencia de rehenes . Abu Marzouk advierte, no obstante, que la amenaza de matar a los cautivos hecha por los milicianos es «un error; no podemos ejecutar a los rehenes».

